Giá vàng hôm nay 22/1: Tiếp tục lập kỷ lục mới

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới khi các căng thẳng địa chính trị, bao gồm nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát Greenland, làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

“Có một chút tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) đối với giao dịch này, và tôi nghĩ với tình hình địa chính trị hiện nay trên thế giới, đây là cơn bão hoàn hảo cho giá vàng tăng cao”, ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết.

Ngoài căng thẳng xoay quanh vấn đề Greenland, thị trường còn chịu tác động từ những dấu hiệu bất ổn ngày càng rõ nét trên thị trường nợ công Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về khả năng lan truyền rủi ro sang các thị trường tài chính toàn cầu.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác là nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan phê duyệt kế hoạch mua thêm 150 tấn vàng và ngân hàng trung ương Bolivia nối lại việc mua vàng cho dự trữ ngoại hối.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng lập đỉnh mới. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 22/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 170,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 4,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 165 triệu đồng/lượng (mua) và 168 triệu đồng/lượng (bán), tăng 4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,81 - 17 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 16,7 - 17 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.762 USD/ounce, tăng 69 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo ông Nicholas Frappell, Giám đốc thị trường định chế toàn cầu của ABC Refinery, việc giá vàng vượt mốc 4.800 USD/ounce cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa vội chốt lời, trong khi mục tiêu 5.000 USD/ounce đang ngày càng được chú ý. Đà tăng này phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, gồm nợ công toàn cầu gia tăng, đồng USD suy yếu và mức độ bất định địa chính trị ở ngưỡng cao.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng: Nhu cầu trú ẩn an toàn đang lấn át các yếu tố bất lợi ngày càng gia tăng đối với kim loại quý, trong bối cảnh thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng Sáu.

Bất chấp việc kỳ vọng về nhiều đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm 2026 đã suy yếu, đà tăng của vàng vẫn được duy trì, nhờ sự suy giảm niềm tin chung vào các tài sản khác của Mỹ. Kim loại này tiếp tục thu hút dòng tiền phòng thủ khi nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh lại đánh giá rủi ro trên toàn bộ thị trường toàn cầu.