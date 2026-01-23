Dốc toàn bộ tiền tiết kiệm 1,3 tỷ đồng mua 'chú vịt đồ chơi', cả gia đình ngã quỵ khi biết giá trị thực từ chuyên gia

Trong vài năm trở lại đây, các chương trình thẩm định cổ vật ở Trung Quốc trở thành nơi nhiều người gửi gắm hy vọng vừa để tìm hiểu về lịch sử, vừa để giải đáp nỗi băn khoăn: "Món đồ mình giữ liệu có phải báu vật?".

Gia đình bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm 1,3 tỷ đồng để mua 'chú vịt đồ chơi'

Món đồ được gia đình cô gái mua với giá 1,3 tỷ đồng.

Trong một lần tham gia chương trình thẩm định kho báu, một người phụ nữ thay mặt gia đình đã mang đến đồ vật mà cha cô đã sưu tập trong nhiều năm, với hy vọng giải tỏa được áp lực gia đình.

Khi được yêu cầu giới thiệu nguồn gốc món đồ của mình, người phụ nữ đã rơi nước mắt và chia sẻ câu chuyện đầy khó khăn. Cô cho biết món đồ được cô và cha mình mua ở chợ đồ cổ. Cha cô tin rằng nó rất có giá trị để sưu tầm nên cuối cùng đã quyết định mua nó với giá 400.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,35 tỷ đồng).

Cô gái tiết lộ, vì gia đình cô không quá giàu có nên gần như toàn bộ số tiền dành dụm cả đời của gia đình đã được dùng để mua đồ vật này. Việc làm này của hai cha con đã khiến mẹ cô vô cùng bất lực và khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng kéo dài.

Vì lẽ đó, cô quyết định mang thứ này tới chương trình để cho các chuyên gia xem nó có đáng tiền hay không, nhằm mang lại sự bình yên cho gia đình. Sau khi nghe điều này, các chuyên gia cảm thấy vô cùng tò mò về loại kho báu nào có thể khiến cha cô gái nhất định mua lại bằng tiền tiết kiệm cả đời.

Sau đó, món đồ đã được giao cho chuyên gia và khiến nhiều người tại trường quay vô cùng bối rối. Theo quan sát, đồ vật cô gái mang đến có hình dáng một chú vịt, bề ngoài khá cũ kỹ và thoạt nhìn không hề có gì đặc biệt, giống như một món đồ chơi của trẻ em.

Sau một hồi phân tích tỉ mỉ, các chuyên gia đã đưa ra kết luận hết sức bất ngờ. Đầu tiên, ông đặt câu hỏi cho cô gái để thăm dò: "Nếu kho báu này là thật, bạn ước tính nó sẽ có giá bao nhiêu?". Người phụ nữ do dự đáp: "Một triệu tệ" (khoảng 3,37 tỷ đồng).

Chuyên gia định giá trị món đồ khiến gia đình ngã quỵ

Các chuyên gia khẳng định, loại lư hương này ở Trung Quốc thậm chí là trên toàn thế giới đều rất hiếm thấy

Nghe mong muốn của cô gái, chuyên gia trấn an: "Trước tiên, xin bạn hãy đứng vững! Đây thực sự không phải là đồ cổ bình thường".

Theo các chuyên gia, con vịt mà cô gái mang đến thực chất là một chiếc lư hương được người xưa sử dụng, chứ không phải đồ chơi. Được biết, người xưa khi làm lư hương thường khắc cung mệnh của chủ nhân lên lư hương hoặc với hình tượng ứng với từng cung. Vì vậy, chiếc lư hương này mới có hình dáng độc đáo đến vậy.

Các chuyên gia khẳng định, loại lư hương này ở Trung Quốc thậm chí là trên toàn thế giới đều rất hiếm thấy, giá trị sưu tập của nó cực kỳ cao. Sau một hồi phân tích về nguồn gốc lịch sử và giá trị nghệ thuật của món đồ, chuyên gia kết luận: "Tôi khẳng định rằng, bạn đã kiếm được rất nhiều tiền! Giá cụ thể của món đồ này thực chất phải khoảng 4 triệu Nhân dân tệ (khoảng 13,5 tỷ đồng), gấp 10 lần so với số tiền mà bạn mua nó".

Kết luận này không chỉ mang lại niềm vui vô bờ bến cho cô gái mà còn giải tỏa được mối căng thẳng lớn trong gia đình, đồng thời khẳng định tầm nhìn đặc biệt của người cha trong việc sưu tầm đồ cổ.