Hai ngôi nhà xây 'chênh vênh' trên vách đá nhìn ra thung lũng

Khi đội ngũ kiến trúc sư lần đầu đặt chân đến mảnh đất ở Serra Negra (Brazil), nơi này gần như bị bỏ quên với cỏ dại mọc cao quá đầu. Sau vài tuần dọn dẹp mà không chặt cây, họ phát hiện ra một phiến đá lớn nằm trên mép vực, nhìn thẳng ra thung lũng. Vị trí này ngay lập tức được KTS chọn làm điểm nhấn chính của dự án.

Theo KTS, khung cảnh ở đây vốn đã đủ đẹp, nhiệm vụ của người thiết kế là tạo ra những căn nhà hài hòa mà không làm thay đổi những gì sẵn có.

Khi đi bộ quanh khu đất, nhóm KTS phát hiện bốn khoảng trống giữa rừng đủ để dựng bốn căn nhà nhỏ. Thay vì làm những cabin một phòng ngủ như thường thấy, họ thiết kế mỗi căn nhà với hai phòng ngủ, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn.

Trong số bốn căn nhà được quy hoạch, hai căn đầu tiên đã hoàn thiện. Mỗi căn rộng 140 m2, gồm hai phòng ngủ khép kín, phòng khách liền bếp, hiên trước nhà. Tất cả không gian đều mở ra phía thung lũng, nơi thường xuyên mù sương vào sáng sớm và chiều tối.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở cách chọn vị trí và xây dựng. Không một cây nào bị đốn hạ, cũng không có con đường bê tông nào được làm mới. Đường đi vào nhà uốn lượn men theo triền đất, tránh né từng thân cây. Nhà được “đặt” vào những khoảng đất trống tự nhiên giữa rừng.

Khi dọn mặt bằng, nhóm thiết kế phát hiện lượng đá lớn có thể tận dụng làm tường. Vì vậy, hai căn nhà có kết cấu khác nhau: một căn xây hoàn toàn bằng đá, gọi là “nhà xanh”, căn còn lại xây bằng gạch sơn trắng, gọi là “nhà vàng”. Màu sắc này cũng được lặp lại ở hệ thống cửa, mái hiên và gạch ốp tường, tạo nên cá tính riêng cho từng căn.

“Nhà xanh” được xây hoàn toàn bằng đá khai thác tại chỗ, giữ lại cấu trúc thô mộc tự nhiên của vật liệu. Công trình nằm gọn trên phiến đá lớn.

Cả hai nhà đều lợp mái cách nhiệt, có máng kim loại thu nước mưa dẫn xuống bể chứa bên dưới nền.

Bên trong căn nhà, trần gỗ mái dốc kết hợp hệ đèn tre thủ công tạo cảm giác ấm áp cho không gian sinh hoạt chung. Tường sơn xanh lam cùng hệ cửa kính và cửa đồng bộ màu sắc.

Không gian phòng khách mở hoàn toàn ra thiên nhiên. Nội thất gọn nhẹ với ghế gỗ, bàn tròn và thảm dệt tay đặt trên nền xi măng mài.

Không gian nội thất của “nhà vàng” nổi bật với tường gạch trắng sơn thô và khung cửa sơn vàng đồng bộ, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên qua hệ cửa kính lớn.

Toàn cảnh hai căn nhà nhìn từ trên cao vào lúc hoàng hôn.

Nhà xanh nổi bật với khung cửa kính và ánh sáng vàng len lỏi giữa rừng.