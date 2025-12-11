Kỷ lục gần 300 tỷ USD tài sản được thừa kế trong năm 2025: Thế hệ tỷ phú mới đang hình thành

Theo UBS, năm 2025 ghi nhận 298 tỷ USD tài sản tỷ phú được thừa kế, mức cao nhất từng ghi nhận. Trong 12 tháng đến tháng 4/2025, có 91 người trở thành tỷ phú nhờ thừa kế, tăng hơn 1/3 so với năm trước. Điều này diễn ra trong bối cảnh thế giới bước vào chu kỳ chuyển giao tài sản quy mô khổng lồ - ít nhất 5,9 nghìn tỷ USD sẽ được chuyển giữa các thế hệ trong 15 năm tới.

Tại châu Âu, đặc biệt là Tây Âu, quá trình này diễn ra mạnh nhất, chiếm gần một nửa số tỷ phú mới nhờ thừa kế. Ở Trung Đông và châu Phi, UBS dự báo khoảng 152,7 tỷ USD sẽ được chuyển giao đến năm 2040, chủ yếu tại UAE, Saudi Arabia, Israel và Nam Phi.

Sự bùng nổ thừa kế này buộc các gia đình tài phiệt phải xem xét lại cách quản lý tài sản, chiến lược di chuyển quốc tế và chuẩn bị thế hệ kế nhiệm.

UBS ước tính tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu đã tăng lên 15,8 nghìn tỷ đô la, tăng 13% chỉ trong một năm.

Làn sóng tỷ phú tự thân có thực sự đang quay lại mạnh mẽ

Song song với sự tăng tốc của tài sản thừa kế, thế giới cũng chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của người giàu tự thân. Năm 2025 có 196 tỷ phú tự thân mới, mức cao thứ hai trong lịch sử khảo sát của UBS, với tổng tài sản đạt 386,5 tỷ USD.

Nguồn tài sản mới không chỉ đến từ AI mà còn từ nhiều lĩnh vực khác: phần mềm, công nghệ gene, LNG (khí thiên nhiên hoá lỏng), hạ tầng, bán lẻ.

Mỹ dẫn đầu với 92 tỷ phú tự thân mới, tiếp theo là khu vực châu Á – Thái Bình Dương với 61 người, trong đó nổi bật là các chuỗi nhà hàng Trung Quốc, nhà đầu tư phần mềm game và doanh nhân tiền số.

Giới siêu giàu di cư nhiều hơn và điều này có thể làm thay đổi dòng chảy tài sản thế giới

UBS ghi nhận xu hướng di chuyển quốc tế của các gia đình tỷ phú đang tăng rõ rệt. 36% đã từng chuyển quốc tịch hoặc nơi cư trú, và thêm 9% đang cân nhắc di chuyển. Những điểm đến được ưa chuộng nhất gồm: UAE, Thụy Sĩ, Singapore, Mỹ.

Các yếu tố như chất lượng sống, ổn định địa chính trị và đặc biệt là môi trường thuế đang khiến dịch chuyển trở thành xu hướng rõ rệt. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc tài sản thừa kế sẽ “đổ về” đâu trong thập kỷ tới. Riêng Mỹ được dự báo sẽ nhận khoảng 2,8 nghìn tỷ USD trong các đợt chuyển giao tài sản - nhưng xu hướng di cư có thể phân tán dòng tiền sang nhiều khu vực khác.

Dù thừa kế tăng mạnh, phần lớn các gia đình tỷ phú không muốn con cái chỉ dựa vào tài sản có sẵn. 82% số tỷ phú trong khảo sát cho rằng con cái cần tự xây dựng sự nghiệp, thay vì sống dựa vào tiền thừa kế.

Nhiều gia đình đang khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi đam mê cá nhân, phát triển khả năng chịu áp lực và dùng tài sản để tạo tác động xã hội tích cực. UBS nhận định rằng sự kết hợp giữa tài sản thừa kế kỷ lục, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và xu hướng di cư quốc tế đang mở ra một kỷ nguyên mới của lãnh đạo tài chính liên thế hệ.