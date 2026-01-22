Sáng 22-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu rớt mạnh

Sáng 22-1, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 166,7 triệu đồng/lượng, bán ra 168,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 đồng/lượng so với mốc đỉnh hôm qua là 170,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng hạ nhiệt sau khi có chuỗi tăng nhiều ngày liên tiếp.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng giảm trở lại, khi mua vào - bán ra còn 164,6 – 167,1 triệu đồng/lượng, mất khoảng 900.000 đồng mỗi lượng so với mốc đỉnh cao nhất ngày hôm qua là 168 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tiếp tục có sự cách biệt giữa các thương hiệu. Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán vàng nhẫn 24K thương hiệu PNJ lên tới 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cao nhất thị trường được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải khi lên tới 169 triệu đồng/lượng cao hơn cả giá vàng miếng SJC.

Giá vàng hôm nay giảm trở lại. Ảnh: Tấn Thạnh

Giá vàng trong nước hạ nhiệt theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, sau chuỗi liên tục lập đỉnh có thời điểm áp sát mốc 4.900 USD/ounce, giá vàng đảo chiều lao dốc.

Tới 9 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 4.789 USD/ounce, giảm tiếp gần 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Nếu so với mốc đỉnh mọi lập vào phiên hôm qua, giá vàng mất gần 100 USD mỗi ounce.

Giá vàng lao dốc trong bối cảnh nhà đầu tư ồ ạt chốt lời, sau thông tin tuyên bố của Tổng thống Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos rằng ông sẽ không sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland, cũng như không đánh thuế các thành viên NATO.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 152,3 triệu đồng/lượng.