Đường trở thành 'ông trùm' Hollywood của con trai tỷ phú Oracle

David Ellison sinh năm 1983, con trai duy nhất của nhà đồng sáng lập Oracle - Larry Ellison. Năm David lên 10 tuổi, cha anh đã là tỷ phú. Hiện tại, với khối tài sản khoảng 260 tỷ USD, Larry Ellison thường xuyên đứng trong top 3 người giàu nhất hành tinh.

Tuy nhiên, cuộc sống của David không trải hoa hồng. Cha mẹ ly hôn khi anh mới 3 tuổi. David lớn lên chủ yếu cùng mẹ, bà Barbara Boothe, tại một trang trại ngựa ở Woodside, California. Bà Barbara dạy con luôn phải sống khiêm tốn. Để có tiền tiêu vặt, "cậu ấm" nhà Ellison phải làm việc nhà để chỉ nhận thù lao 5 USD mỗi tuần, giống những đứa trẻ bình thường khác.

Con trai tỷ phú Oracle, David Ellison. Ảnh: AP

Ngược lại, thế giới bên phía người cha là những trải nghiệm choáng ngợp. Larry Ellison sở hữu những dinh thự mô phỏng cung điện Nhật Bản, du thuyền siêu sang và dạy con tiêu tiền theo cách "không giống ai".

Năm David 13 tuổi, Larry Ellison quyết định dạy con về tinh thần trách nhiệm và sự tập trung bằng cách mua riêng cho con một chiếc máy bay nhào lộn hai chỗ ngồi. Những ngày cuối tuần, hai cha con thường lái máy bay ra Thái Bình Dương để thực hiện các bài tập giả định trên bầu trời. Những trải nghiệm đó giúp anh trở thành một phi công nhào lộn lão luyện với hàng nghìn giờ bay, có khả năng thực hiện những cú lộn vòng trên không với tốc độ 420 độ mỗi giây.

Sự giàu có và đam mê hàng không ngấm vào máu David, nhưng cũng vô tình tạo ra áp lực lớn khi anh bước vào đời.

Chính niềm đam mê này đã thôi thúc David bỏ ngang Đại học Nam California (USC) vào năm 2005 để thực hiện bộ phim đầu tay Flyboys. Anh đóng góp 30% trong kinh phí 60 triệu USD và kiêm luôn vai chính. David đã làm việc nghiêm túc, bộ phim vẫn là một "thảm họa phòng vé", khiến các nhà đầu tư mất trắng hàng chục triệu USD. "Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm. Nhưng tôi coi việc làm bộ phim đó là tấm bằng tiến sĩ của mình", anh thừa nhận.

Ở Hollywood, David lập tức bị gán mác "dumb money" (tiền ngu ngốc) - thuật ngữ ám chỉ những đứa con nhà giàu đổ tiền vào phim ảnh chỉ để thỏa mãn cái tôi.

Không bỏ cuộc, năm 2010, David thành lập Skydance Media. Nhưng đỉnh điểm của sự bẽ bàng đến từ dự án "Northern Lights", bộ phim do David viết kịch bản, lấy cảm hứng từ cái chết của người bạn thân nhất trong một tai nạn máy bay.

Anh đã trả tới 7,5 triệu USD để mời Taylor Lautner, ngôi sao của loạt phim Twilight (Chạng vạng), tham gia. Tuy nhiên, ngay khi biết David cũng đóng một vai quan trọng trong phim, Lautner rút khỏi vì lo ngại xung đột lợi ích.

Sự rút lui của ngôi sao hạng A khiến dự án sụp đổ, củng cố thêm định kiến rằng công ty Skydance của David chỉ là một "vở kịch phù phiếm" của người sáng lập. Sự cố đáng xấu hổ này là giọt nước tràn ly, khiến David quyết định từ bỏ hoàn toàn nghiệp diễn để lùi về sau hậu trường.

Rũ bỏ mộng diễn viên, David dồn toàn lực vào vai trò nhà sản xuất với Skydance Media. Anh hướng đến xây dựng Skydance thành "công ty truyền thông 2.0" - nơi tự sáng tạo nội dung và mở rộng đa nền tảng từ điện ảnh, truyền hình đến kỹ thuật số.

Bản lĩnh của David được chứng minh qua cuộc giải cứu bộ phim World War Z. Dự án từng đứng trước thảm họa: kịch bản dở dang, ngân sách đội lên 200 triệu USD. Thay vì chọn giải pháp an toàn là cắt lỗ, David quyết định chi thêm tiền để quay lại các phân đoạn then chốt. Canh bạc mạo hiểm thắng lớn khi phim thu về 540 triệu USD.

David cũng có những cú "ngã ngựa" đau đớn như Gemini Man hay Terminator: Dark Fate, cả hai đều thất bại tại phòng vé và bị chê bai về chất lượng. Nhưng chính sự táo bạo, dám chấp nhận rủi ro đã khiến giới chuyên môn phải nhìn nhận lại năng lực của anh.

"Cậu ấy có những thành công và thất bại. Nhưng cậu ấy rất quyết liệt và đã xây dựng được một công ty sản xuất vững mạnh," một giám đốc điều hành trong ngành nhận xét.

Đỉnh cao của sự kiên định đó là Top Gun: Maverick. Kiên quyết giữ phim để chiếu rạp thay vì đẩy lên nền tảng trực tuyến trong đại dịch, David đã hái quả ngọt khi bộ phim thu về gần 1,5 tỷ USD, trở thành phim có doanh thu cao thứ hai năm 2022.

Khi được hỏi về cách đối phó với định kiến "tiền ngu ngốc" thuở ban đầu, David trả lời ngắn gọn: "Tôi cúi đầu xuống và tự mình làm việc".

Anh cho biết may mắn có những người thầy lớn như đồng sáng lập Apple Steve Jobs và luật sư danh tiếng Skip Brittenham. Họ đã dạy anh biết lắng nghe, tránh những sai lầm chết người và trưởng thành từ sự dẫn dắt. Nhưng trên hết, bí quyết của David nằm ở thuật dùng người.

"Tôi cố gắng hợp tác và thuê những người thông minh nhất có thể tại Skydance", anh chia sẻ.

Đến giữa năm 2024, Skydance đã sản xuất hoặc đồng tài trợ 35 phim điện ảnh, trong đó có 24 phim hợp tác với Paramount, tạo ra doanh thu khoảng 1 tỷ USD vào năm 2023. Định giá của công ty lên mức 4 tỷ USD.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, David Ellison có một đời sống cá nhân kín tiếng và hạnh phúc. Năm 2011, anh kết hôn với nữ diễn viên Sandra Lynn Modic, người anh gặp trên phim trường Hole in One. Cặp đôi hiện có hai con.

David thường chia sẻ những khoảnh khắc bình yên trong các kỳ nghỉ gia đình tại Lana'i - hòn đảo Hawaii xinh đẹp mà cha anh, Larry Ellison, sở hữu phần lớn. Đó là nơi anh tìm thấy sự cân bằng sau những thương vụ tỷ đô và những canh bạc mạo hiểm tại Hollywood.

Từ một "thiếu gia" bị cười chê vì dùng tiền mua vai diễn, David Ellison ngày nay đang đứng trước cơ hội thâu tóm Paramount Global - một trong những biểu tượng lâu đời nhất của điện ảnh Mỹ.