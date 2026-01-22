U23 Việt Nam mất bao nhiêu tiền thưởng khi để thua U23 Trung Quốc?

Không có tiền thưởng chính thức từ AFC - nhưng vẫn “mất” tiền lớn

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không trao tiền thưởng chính thức cho các đội tại VCK U23 châu Á 2026. Theo quy định của giải, các đội chỉ nhận huy chương, danh hiệu và phần thưởng khen thưởng khác, chứ không có quỹ tiền thưởng chính thức từ BTC giải để trao cho đội vô địch, á quân hay bán kết. Điều này đã được xác nhận bởi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi bác bỏ những thông tin sai lệch về việc U23 Việt Nam nhận hàng chục tỷ đồng từ AFC nếu tiến sâu.

Tuy nhiên, các khoản thưởng “nóng” từ VFF, các Mạnh Thường Quân và doanh nghiệp trong nước lại là những nguồn tiền rất thực tế mà đội U23 Việt Nam có thể nhận, nhưng giờ đây đã bị bỏ lỡ sau trận thua U23 Trung Quốc.

Tổng số tiền thưởng U23 Việt Nam đã nhận trước bán kết

Trước khi bước vào trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam đã nhận được khá nhiều khoản thưởng từ VFF nhờ màn trình diễn ấn tượng tại giải.

Vòng bảng toàn thắng: Sau các chiến thắng trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia, VFF đã trao cho đội 1,9 tỷ đồng tiền thưởng khích lệ.

Đình Bắc kéo đồng đội đứng dậy sau trận thua U23 Trung Quốc.

Tứ kết kịch tính thắng U23 UAE (3–2): Với chiến thắng nghẹt thở sau 120 phút, Chủ tịch VFF đã thưởng thêm 1,2 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thưởng chính thức từ VFF cho đội lên 3,1 tỷ đồng tính đến trước bán kết.

Như vậy, dù không vào chung kết, U23 Việt Nam vẫn thu về tối thiểu 3,1 tỷ đồng từ VFF cho những thành tích đã đạt được tại giải, con số mà người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá là rất xứng đáng với nỗ lực của các cầu thủ trẻ.

Bao nhiêu tiền thưởng đã “bốc hơi” vì thua U23 Trung Quốc?

Trước trận bán kết, đã có nhiều cam kết thưởng nóng từ các Mạnh Thường Quân và nhà tài trợ nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để giành vé vào chung kết - điều mà người hâm mộ rất kỳ vọng.

Doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đã công khai cam kết thưởng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam giành vé vào trận chung kết.

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp khác cũng thể hiện mong muốn trao thưởng thêm 2 tỷ đồng hoặc hơn nữa, tùy vào thành tích lịch sử của đội.

Như vậy, nếu tính cả các khoản thưởng “nóng” dự kiến trước trận bán kết, U23 Việt Nam có thể đã nhận thêm từ 4 tỷ đồng đến hơn 5–6 tỷ đồng nữa nếu vào chung kết. Nhưng với kết quả thua U23 Trung Quốc, những khoản thưởng này không thể kích hoạt, đồng nghĩa với việc đội bóng trẻ “mất đi” ít nhất khoảng 4 tỷ đồng tiền thưởng, chưa kể các cam kết khác chưa công bố chính thức.

Trung Quốc (áo trắng) chơi vượt trội và thắng Việt Nam ở bán kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 20/1/2026. Ảnh: AFC

Điều đáng chú ý là bên phía U23 Trung Quốc cũng từng xuất hiện thông tin về phần thưởng lớn nếu đội nhà thắng Việt Nam, trong đó có những con số lên tới hàng trăm tỷ đồng từ các nhà tài trợ nội địa. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác minh chính thức và thường đi kèm với những lời đồn đoán trên mạng xã hội, cũng như các trang tin Trung Quốc.

Ngay sau trận đấu, cộng đồng mạng Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối lớn khi U23 Việt Nam để vuột mất tấm vé chung kết, đồng thời buồn bã vì những khoản tiền thưởng có thể nhận được đã tuột khỏi tay.

Dù vậy, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ vẫn khẳng định rằng giá trị lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải không nằm ở tiền thưởng, mà là kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và niềm tự hào đã được xác lập khi đội trẻ liên tục vượt qua các đối thủ mạnh để tiến sâu vào bán kết U23 châu Á - một thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.