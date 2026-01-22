Thị trường toàn cầu khởi sắc sau tuyên bố mới của Tổng thống Trump về Greenland
Thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tích cực trong phiên hôm nay (22/1), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút lại các đe dọa thuế quan và loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát Greenland.
Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump đã nhanh chóng xoa dịu lo ngại địa chính trị, thúc đẩy chứng khoán tăng điểm. Tại Mỹ, các chỉ số bật tăng mạnh như S&P 500 tăng 1,16%, mức tăng lớn nhất trong 2 tháng. Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng quanh 1%, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc vượt mốc 5.000 điểm lần đầu tiên. Chứng khoán Australia cũng dao động quanh mức tăng 1%.
Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) - Ảnh: cmegroup.com
Trong khi đó, đồng USD tăng và giá vàng giảm. Theo đó, tỷ giá euro/USD từ mức 1,17 USD/euro giảm còn 1,1676 USD/euro. Vàng cũng hạ nhiệt khi giảm khoảng 100 USD/ ounce từ mức đỉnh kỷ lục xuống còn 4.790 USD/ounce.
Tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) bắt đầu cuộc họp hai ngày (22-23/01), dự kiến sẽ giữ mức nguyên lãi suất 0,75% nhưng có thể phát tín hiệu về việc nâng lãi suất trong thời gian tới nhằm kiềm chế lạm phát.
Hòn đảo lớn nhất thế giới Greenland được giới chuyên gia năng lượng và địa chính trị coi là một trong những “kho tài nguyên chưa được mở khóa” lớn...
