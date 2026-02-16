10 gia tộc giàu nhất hành tinh 2025

Theo Bloomberg, tính đến cuối năm 2025, 25 gia tộc giàu nhất hành tinh sở hữu tổng tài sản lên tới 2.900 tỷ USD, tăng 358,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng đến từ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, nhu cầu mạnh mẽ đối với các mặt hàng như kim loại và thức ăn cho thú cưng, cùng với lợi thế về quyền lực và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ.

Gia tộc Walton (Mỹ): 513,4 tỷ USD

(Ảnh: Bloomberg)

Gia đình Walton, nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ Walmart, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Lần đầu tiên trong lịch sử, tài sản ròng của gia tộc Walton vượt 500 tỷ USD.

Walmart hiện là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới xét theo doanh thu, đạt 681 tỷ USD với hơn 10.750 cửa hàng trên toàn cầu. Ba thế hệ nhà Walton sở hữu khoảng 44% cổ phần, tạo nên khối tài sản gia đình lớn nhất hành tinh.

Hoàng tộc Al Nahyan (UAE): 335,9 tỷ USD

(Ảnh: Gulftoday)

Gia đình hoàng gia cầm quyền Abu Dhabi nắm giữ phần lớn trữ lượng dầu mỏ của UAE. Nhiều thành viên trong gia tộc giữ vai trò quan trọng trong chính phủ lẫn khu vực tư nhân, kiểm soát khối tài sản nhà nước và cá nhân trị giá hàng nghìn tỷ USD, đặc biệt đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo.

Hoàng tộc Al Saud (Ả Rập Xê Út): 213,6 tỷ USD

(Ảnh: Houseofsaud)

Khối tài sản của hoàng gia Saudi Arabia gắn liền với dầu mỏ và Tập đoàn Saudi Aramco. Đây là tập đoàn dầu khí quốc doanh có định giá khoảng 1.400 tỷ USD và chi phối thị trường năng lượng toàn cầu.

Hoàng tộc Al Thani (Qatar): 199,5 tỷ USD

(Ảnh: Luxus Plus)

Gia tộc Al Thani cai trị Qatar từ thế kỷ 19. Al Thani đã biến Qatar từ một bán đảo nhỏ bé thành thế lực năng lượng toàn cầu nhờ khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Khối tài sản 199,5 tỷ USD của Hoàng tộc Al Thani được củng cố vững chắc qua 8 thế hệ cầm quyền.

Gia tộc Hermès (Pháp): 184,5 tỷ USD

(Ảnh: Business Insider)

Gia đình sở hữu thương hiệu xa xỉ Hermès nổi tiếng với túi Birkin, có giá lên tới hàng trăm nghìn USD tại các phiên đấu giá.

Hơn 100 thành viên gia đình qua 6 thế hệ hiện vẫn giữ quyền kiểm soát chặt chẽ tập đoàn, nói không với việc bán mình cho các tập đoàn đa quốc gia.

Gia tộc Koch (Mỹ): 150,5 tỷ USD

(Ảnh: Business Insider)

Từ một công ty dầu mỏ gia đình, Koch đã phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với doanh thu khoảng 125 tỷ USD/năm.

Gia tộc Mars (Mỹ): 143,4 tỷ USD

(Ảnh: Business Insider)

Gia tộc Mars nổi tiếng với các thương hiệu M&M’s, Snickers, Milky Way, song mảng chăm sóc thú cưng hiện đóng góp hơn một nửa doanh thu của tập đoàn.

Gia tộc Ambani (Ấn Độ): 105,6 tỷ USD

(Ảnh: Business Insider)

Gia tộc Ambani là đại diện duy nhất của châu Á trong top 10. Tập đoàn Reliance Industries của gia tộc này là xương sống của kinh tế Ấn Độ. Độ giàu có của gia tộc Ambani còn được biết đến qua lối sống xa hoa, điển hình là tòa tháp tư gia đắt nhất thế giới Antilia tại Mumbai.

Gia tộc Wertheimer (Pháp): 85,6 tỷ USD

(Ảnh: Business Insider)

Anh em nhà Wertheimer nắm giữ hãng thời trang Chanel. Việc duy trì Chanel giúp nhà Wertheimer tránh được áp lực báo cáo tài chính ngắn hạn, tập trung hoàn toàn vào việc giữ gìn tính độc quyền thương hiệu.

Gia tộc Thomson (Canada): 82,1 tỷ USD

(Ảnh: The New York Times)

Tài sản của gia đình giàu nhất Canada đến từ Thomson Reuters, tập đoàn truyền thông và dữ liệu tài chính hàng đầu thế giới. Gia tộc Thomson sở hữu khoảng 70% cổ phần của Thomson Reuters.