Giá vàng hôm nay (16/2): Tăng gần 2 triệu đồng/lượng sau 1 tuần, chờ đợi nhiều thông tin "nóng"

Giá vàng hôm nay 16/2 ngừng biến động

Giá vàng hôm nay 16/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động tại tất cả các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 181 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá vàng SJC bán ra tại các thương hiệu khác vẫn duy trì ở mức cao từ 179 - 181 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá bán ra tại tất cả các thương hiệu vàng lớn trong nước đều ổn định và bán ra ở mức từ 178,6 - 181 triệu đồng/lượng. Dự kiến các mức giá sẽ duy trì cho đến khi các cửa hàng mở cửa giao dịch trở lại sau Tết Nguyên đán.

Mặc dù vậy, cả vàng SJC và nhẫn đều tăng mạnh so với tuần trước đó. Trong đó, vàng SJC bán ra ở mức cao nhất tăng 1,7 triệu đồng/lượng sau 1 tuần (179,3 triệu đồng/lượng). Đối với vàng nhẫn, chỉ có thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng giá 1,7 triệu đồng/lượng so với tuần trước, còn các thương hiệu khác đều giảm khoảng vài trăm nghìn đồng/lượng.

Tính đến 6 giờ 30 sáng hôm nay 16/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới dự báo ít biến động tuần này

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày 14/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.041 USD/ounce, tăng mạnh 77 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, tuần này sẽ là một tuần ngắn hơn đối với các nhà giao dịch, với thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ hai bởi "Ngày Tổng thống", trong khi thị trường chứng khoán Canada cũng sẽ đóng cửa do "Ngày Gia đình".

Tết Nguyên đán của Trung Quốc cũng sẽ khiến thị trường vàng lớn nhất thế giới tạm ngừng hoạt động, làm tăng khả năng những biến động nhỏ có thể gây ra tác động lớn đến giá cả trong bối cảnh giao dịch thưa thớt.

Thứ ba sẽ chứng kiến ​​việc công bố Khảo sát Sản xuất Empire State, cùng với quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand vào buổi tối.

Vào thứ tư, thị trường sẽ chú ý đến đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, số liệu khởi công xây nhà và giấy phép xây dựng vào buổi sáng, tiếp theo là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang vào buổi chiều.

Thứ năm sẽ công bố số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà chờ xử lý và Khảo sát Sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia.

Tuần này khép lại với việc công bố số liệu GDP sơ bộ quý IV/2025 của Mỹ vào thứ sáu, bao gồm: Chỉ số PCE cốt lõi, Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ của S&P, Chỉ số tâm lý người tiêu dùng được điều chỉnh của Đại học Michigan và doanh số bán nhà mới trong tháng 1/2026.

Ông Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết, giá vàng có thể sẽ tăng cao hơn trong tuần này, nhưng xu hướng điều chỉnh giá vẫn tiếp diễn.

"Tôi dự đoán xu hướng điều chỉnh giá sẽ kết thúc ở mức cao hơn, nhưng rủi ro là nó có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Những dữ liệu quan trọng có thể tác động mạnh đến thị trường sẽ được công bố trong vài tuần tới, nhưng có khả năng phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc tổng thống sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế sẽ được đưa ra vào cuối tuần này, điều này có thể tạo ra một nguồn biến động mới", ông Chandler nhận định.