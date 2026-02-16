Tấp nập chợ pháo hoa giấy lớn nhất TPHCM trước giao thừa

Được mệnh danh là chợ pháo hoa giấy lớn nhất TPHCM, khu chợ chỉ bán mỗi dịp lễ Tết này kéo dài hàng trăm mét dọc hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông. Người dân khắp nơi muốn mua pháo hoa giấy giá sỉ đều tìm đến đây

Pháo hoa giấy năm nay tăng hơn năm ngoái khoảng 20.000 đồng/bó. Hiện, giá pháo hoa lớn từ 150.000 - 160.000 đồng/bó (6 cây), pháo hoa nhỏ từ 120.000 - 130.000 đồng/bó; giàn phun viên nhấp nháy có giá khoảng 600.000 đồng.

Theo các tiểu thương, sức mua năm nay chậm hơn mọi năm, chỉ có ngày cuối cùng còn sôi động hơn đôi chút.

Theo quan niệm, những âm thanh vang dội của pháo hoa trong năm mới sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ. Vì vậy pháo hoa những ngày này luôn đắt hàng.

Các tiểu thương cho biết sẽ bán đến nửa đêm để phục vụ nhu cầu của khách hàng

Pháo hoa này bắn bằng cách xoay nắp sẽ phát ra tiếng "bụp", giấy màu bay ra đẹp mắt.

Tiểu thương chuẩn bị lượng pháo hoa lớn chờ đón khách

Pháo hoa giấy vẫn còn ê hề chiều 29 Tết

Nhiều người mua số lượng lớn để dùng trong những ngày Tết

Khu chợ pháo hoa giấy kéo dài hàng trăm mét. Tiểu thương cho biết, nhiều người sau khi bày mâm cúng giao thừa mới bắt đầu đi mua pháo hoa