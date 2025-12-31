Tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam

Dẫn đầu danh sách tiếp là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, người giàu nhất Việt Nam. Tính đến 31/12, tài sản của ông đạt khoảng 28,9 tỷ USD, đưa đứng thứ 76 thế giới.

So với cuối năm trước, khối tài sản của ông Vượng tăng thêm hơn 24 tỷ USD - mức tăng lớn nhất từng ghi nhận đối với một tỷ phú Việt Nam. Động lực chính đến từ cú bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VIC, khi thị giá tăng tới khoảng 670% trong năm 2025.

Hiện ông Vượng sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 10% vốn điều lệ Vingroup; đồng thời cùng gia đình kiểm soát khoảng 65% cổ phần tập đoàn. Bên cạnh đó, ông Vượng nắm giữ gần 50% vốn VinFast thông qua các pháp nhân riêng

Có những thời điểm trong tháng 12, tài sản của ông Vượng tăng thêm hàng tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch, dù cũng không tránh khỏi các nhịp điều chỉnh mạnh theo diễn biến cổ phiếu. Đây là lần đầu ông Vượng lọt top 100 người giàu nhất hành tinh.

Xếp thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, nữ tỷ phú duy nhất trong danh sách, với khối tài sản ước đạt khoảng 4,8 tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi bà lần đầu xuất hiện trong danh sách Forbes năm 2017. Hiện bà đứng vị trí 846 thế giới.

Tài sản của bà Thảo tăng mạnh trong năm qua nhờ sự thăng hoa của cổ phiếu Vietjet và HDBank. Cụ thể, cổ phiếu VJC tăng hơn 100%, trong khi HDB tăng khoảng 45%, đồng loạt thiết lập các vùng giá cao kỷ lục. Ngoài việc trực tiếp nắm giữ gần 48 triệu cổ phiếu VJC, bà Thảo còn sở hữu lượng lớn cổ phần tại Vietjet và HDBank thông qua các doanh nghiệp liên quan.

Đứng thứ ba trong danh sách là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với tài sản ròng khoảng 2,6 tỷ USD. So với đầu năm, tài sản của ông Long tăng gần 13%, đưa ông tiến gần nhóm 1.500 người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu HPG trong năm 2025 không tăng nóng, chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, song kết quả kinh doanh ổn định và triển vọng dài hạn của ngành thép vẫn giúp tài sản của ông Long tăng đều. Hiện ông nắm giữ gần 2 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương khoảng 26% vốn điều lệ Hòa Phát.

Theo sau là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, với giá trị tài sản ròng khoảng 2,3 tỷ USD. Trong năm 2025, có thời điểm tài sản của ông tiến sát mốc 3 tỷ USD, trước khi điều chỉnh về cuối năm cùng diễn biến “hạ nhiệt” của cổ phiếu ngân hàng.

Gia đình ông Hồ Hùng Anh hiện sở hữu khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương gần 18% vốn Techcombank.

Khép lại danh sách là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, với khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD. Năm 2025 chứng kiến sự “ra vào” liên tục của ông Quang trong bảng xếp hạng Forbes khi tài sản nhiều thời điểm dao động quanh ngưỡng 1 tỷ USD.

Sau khi bị loại khỏi danh sách vào tháng 3, ông Quang đã quay trở lại chỉ sau vài tháng và kết thúc năm với mức tăng tài sản khoảng 100 triệu USD. Hiện ông sở hữu hơn 31% cổ phần Masan Group cùng lượng cổ phiếu đáng kể tại Techcombank, cho thấy sức bật đáng kể của hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Như vậy, đến cuối năm 2025, Việt Nam có 5 tỷ phú USD, gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang. Ông Trần Bá Dương không còn xuất hiện trong danh sách.

Theo Forbes, giá trị các tài sản niêm yết của mỗi tỷ phú được cập nhật mỗi 5 phút khi thị trường chứng khoán liên quan đang giao dịch (giá cổ phiếu có độ trễ 15 phút). Với những cá nhân có phần lớn tài sản gắn với doanh nghiệp tư nhân, giá trị tài sản ròng sẽ được cập nhật một lần mỗi ngày.

Trong trường hợp một tỷ phú nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp tư nhân chiếm từ 20% trở lên tổng tài sản, giá trị doanh nghiệp này sẽ được điều chỉnh theo chỉ số thị trường phù hợp với ngành hoặc khu vực.