Tỷ phú bất động sản nào kiếm được nhiều tiền nhất năm 2025?

Năm 2025 khép lại với những con số “kỷ lục” trong bảng xếp hạng tỷ phú tại Việt Nam, đặc biệt là ở nhóm doanh nhân gắn liền với lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, cái tên đứng đầu trong danh sách vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup.

Tính đến 31/12/2025, tài sản của vị tỷ phú này đạt khoảng 29,9 tỷ USD, đứng thứ 72 thế giới.

So với cuối năm 2024, khối tài sản của ông Vượng tăng thêm hơn 25 tỷ USD - mức tăng lớn nhất từng ghi nhận đối với một tỷ phú Việt Nam. Động lực chính đến từ cú bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VIC, khi thị giá tăng tới khoảng 670% trong năm 2025.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính đến cuối năm 2025. Ảnh: Forbes.

Đến nay, ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ gần 390 triệu cổ phiếu VIC theo hình thức sở hữu trực tiếp, chiếm hơn 10% vốn điều lệ của Vingroup. Song song đó, thông qua hệ thống doanh nghiệp liên quan như Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, VinSpeed, Di chuyển Xanh và Thông minh, VMI (nay đổi tên thành Hưng Long)… ông còn kiểm soát thêm lượng lớn cổ phần VIC, qua đó duy trì vai trò cổ đông chi phối tại tập đoàn.

Ở mảng xe điện, tỷ phú này cũng sở hữu xấp xỉ 50% vốn VinFast thông qua các pháp nhân riêng.

Đáng chú ý, trong một số phiên giao dịch sôi động của tháng 12, giá trị tài sản của ông Vượng có thời điểm tăng thêm hàng tỷ USD chỉ sau một ngày, dù vẫn đan xen những nhịp điều chỉnh mạnh theo biến động thị trường. Chính đà tăng đột biến này đã giúp ông lần đầu tiên ghi tên mình vào nhóm khoảng 80 người giàu nhất thế giới.

Dù không xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD thế giới nhưng không thể không nhắc đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland - Nova Group.

Hiện tại, vị Chủ tịch này đang trực tiếp nắm giữ gần 96,8 triệu cổ phiếu NVL và gián tiếp sở hữu thêm khoảng 500,7 triệu cổ phiếu thông qua Novagroup và Diamond Properties. Theo thị giá cổ phiếu NVL tính đến phiên giao dịch cuối năm 2025, tổng giá trị cổ phiếu mà ông nắm giữ vào hơn 7.976 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trong quá khứ, ông Bùi Thành Nhơn từng thuộc nhóm tỷ phú USD theo xếp hạng của Forbes. Ở thời kỳ rực rỡ nhất năm 2021, tài sản của ông được ước tính vào khoảng 72.406 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD. Tuy vậy, đến cuối năm 2022, ông đã không còn nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Quay trở lại với bảng xếp hạng tỷ phú USD trên Forbes, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hòa Phát không chỉ biết đến là ông trùm ngành thép mà thời gian gần đây, Hoà Phát liên tục "lấn sân" sang bất động sản với nhiều dự án khu công nghiệp với quy mô lớn.

Hiện tại ông đang sở hữu khối tài sản ròng khoảng 2,7 tỷ USD. So với đầu năm, tài sản của doanh nhân này tăng gần 13%, đưa ông tiến gần nhóm 1.500 người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu HPG trong năm 2025 chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, song vẫn giúp tài sản của ông Long tăng đều. Hiện, ông nắm giữ gần 2 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương khoảng 26% vốn điều lệ Hòa Phát.

Khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long tính đến cuối năm 2025. Ảnh: Forbes.

Dù không nằm trong nhóm doanh nghiệp bất động sản nhưng theo cập nhật trên Forbes, vị trí thứ hai thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air (VJC). Nữ tỷ phú duy nhất trong danh sách này có khối tài sản ước đạt khoảng 4,8 tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi bà lần đầu xuất hiện trong danh sách Forbes năm 2017. Hiện, bà Thảo đứng vị trí 846 thế giới.

Tiếp sau là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank (TCB), với giá trị tài sản ròng khoảng 2,3 tỷ USD. Trong năm 2025, có thời điểm tài sản của ông tiến sát mốc 3 tỷ USD, trước khi điều chỉnh về cuối năm cùng diễn biến “hạ nhiệt” của cổ phiếu TCB.

Gia đình ông Hồ Hùng Anh hiện sở hữu khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương gần 18% vốn Techcombank.

Vị trí cuối cùng trong danh sách là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group (MSN), với khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD.

Do tài sản thường xuyên dao động quanh ngưỡng 1 tỷ USD, ông Quang nhiều lần ra vào danh sách tỷ phú USD của Forbes trong vài năm trở lại đây, gần nhất là lần quay trở lại vào tháng 5/2025.

Kết thúc năm, tài sản của ông Quang tăng khoảng 100 triệu USD.

Như vậy, đến cuối năm 2025, Việt Nam chỉ còn có 5 tỷ phú USD, ông Trần Bá Dương không còn xuất hiện trong danh sách.

Theo dữ liệu mới nhất từ Forbes, toàn bộ 5 tỷ phú Việt Nam đều khép lại năm với giá trị tài sản ròng cao hơn so với thời điểm đầu năm, thậm chí có người ghi nhận mức tăng đột biến theo cấp số nhân, kéo theo sự thăng hạng rõ rệt trên bảng xếp hạng giàu có toàn cầu. Tính chung, tổng tài sản của nhóm tỷ phú USD Việt Nam đã tăng thêm hơn 27 tỷ USD chỉ trong vòng một năm.