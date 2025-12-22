20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt đang sở hữu bao nhiêu tiền?

Tính đến sáng 22/12, tổng giá trị tài sản của Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đạt hơn 864.000 tỷ đồng. Trước đó 1 ngày, có thời điểm, tổng giá trị tài sản của Top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup tiếp tục dẫn đầu danh sách với 470.592 tỷ đồng, bỏ xa người đứng thứ hai và thậm chí lớn hơn nhiều tổng tài sản của 19 người còn lại cộng lại.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: Forbes)

Đáng chú ý, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup và cũng là vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, đạt 50.671 tỷ đồng, vượt qua nhiều chủ tịch khác và lọt vào vị trí top 3 trên bảng xếp hạng. Bà Phạm Hương hiện chỉ kém người xếp thứ là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát - khoảng 2.215 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương, đứng thứ 6 với 33.906 tỷ đồng.

Như vậy, ba thành viên gia đình Chủ tịch Vingroup đang nắm giữ hơn 555.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 64% tổng tài sản của Top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air hiện đứng vị trí thứ 4 với 44.862 tỷ đồng.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Group xếp vị trí thứ 5 với 41.110 tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank đứng vị trí thứ 7 với 22.734 tỷ đồng.

Xếp vị trí thứ 8 là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan với 21.131 tỷ đồng.

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng 27,8 tỷ USD. Với khối tài sản này, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đứng thứ 80 trong danh sách người giàu thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang nắm giữ 4,7 tỷ USD, xếp thứ 870 thế giới, theo danh sách xếp hạng của Forbes.

Tỷ phú Trần Đình Long đứng thứ 1.494 với 2,7 tỷ USD. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh hiện sở hữu 2,3 tỷ USD, đứng vị trí 1.707 thế giới. Trong khi đó, với khối tài sản ròng 1 tỷ USD, Chủ tịch Masan xếp thứ 3.002 thế giới.