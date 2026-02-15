Giá vàng hôm nay mới nhất (15/2) cao "chót vót": Nhà vàng sắp nghỉ Tết, người mua tranh thủ xếp hàng

Giá vàng hôm nay 15/2 không giảm, nhu cầu mua vẫn cao

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 15/2, nhu cầu mua vàng vẫn rất cao khi giá vàng hôm nay không biến động. Người dân mua vàng cố gắng xếp hàng ngày cuối cùng trước khi các cửa hàng vàng đóng cửa, nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mặc dù, thời điểm 10 giờ sáng nay, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thông báo tạm dừng bán nhưng vẫn rất đông khách hàng cố gắng chờ đợi để mua vàng trong ngày cuối năm.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, cửa hàng hôm nay mở cửa đến 12 giờ trưa, sau đó sẽ đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Cửa hàng trong sáng nay bán ra tối đa 3 chỉ vàng nhẫn/người và khách hàng được nhận ngay.

Người dân tranh thủ xếp hàng tại Bảo Tín Minh Châu trước khi cửa hàng đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán sau 12 giờ trưa hôm nay 15/2. Ảnh: Thái Nguyễn

Nhu cầu mua vàng vẫn tăng cao vào những ngày cuối năm trên "phố vàng" Trần Nhân Tông. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 12 giờ trưa hôm nay 15/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng mở cửa giao dịch đến 17 giờ ngày hôm nay, sau đó đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Một số cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông cũng lên công tác chuẩn bị cho ngày vía Thần tài ngay sau nghỉ Tết. Ảnh: Thái Nguyễn

Thị trường vàng chịu áp lực bán ra do Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng qua 14/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.041 USD/ounce, tăng mạnh 77 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, mặc dù vàng theo truyền thống được xem là tài sản trú ẩn an toàn để phòng ngừa rủi ro trước sự suy yếu của thị trường tài chính, kim loại quý này cũng là một tài sản có tính thanh khoản cao mà các nhà đầu tư sử dụng để duy trì các yêu cầu ký quỹ.

Ngoài rủi ro biến động, một số nhà phân tích lưu ý rằng vàng có thể phải chịu áp lực bán ra khi một thị trường quan trọng đóng cửa vào tuần tới. Thị trường Trung Quốc sẽ đóng cửa vào tuần tới để nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Các nhà phân tích nhận định rằng nhu cầu từ Trung Quốc đã hỗ trợ đáng kể cho thị trường vàng, ngay cả trong những biến động giá mạnh gần đây.

Bà Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết trong một báo cáo hôm thứ sáu rằng bà dự đoán giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới trong thời gian diễn ra lễ đón năm mới của Trung Quốc.

Còn theo ông Christopher Lewis, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXEmpire.com, mặc dù vàng vẫn được hỗ trợ tốt bởi các yếu tố cơ bản tích cực, nhưng thị trường này không biết sẽ đi về đâu tiếp theo.

"Không cần phải làm phức tạp hóa vấn đề, và những đợt điều chỉnh ngắn hạn vẫn tiếp tục được mua vào. Chúng ta chỉ thiếu sự tiếp nối. Có thể chúng ta sẽ đi ngang một thời gian. Tôi nghĩ điều đó khá hợp lý vì thành thật mà nói, chúng ta đã đến đây quá nhanh. Và trong môi trường này, tôi chắc chắn không muốn bán khống thị trường. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu có một đợt điều chỉnh giảm vài trăm đô la, điều đó sẽ đủ giá trị để thu hút thêm nhiều nhà giao dịch. Cuối cùng, tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu giá kiểm tra lại mức đỉnh một lần nữa", ông Christopher Lewis nhận định.