Pi Network tăng dựng đứng

Giá Pi Network đã có 2 phiên tăng trưởng liên tiếp, tỷ lệ tăng đạt khoảng trên 30%, trong đó, riêng ngày 14/2 đã đạt mức tăng khoảng 20%. Thanh khoản tại 2 phiên 13, 14/2 tăng gấp 3 lần so với nhiều phiên trước đó.

Đồng Pi Network đã mất 95% giá trị kể từ vùng đỉnh.

Dù thị giá Pi Network tăng, song giới đầu tư vẫn phải đối mặt với lực xả lớn khi tổng cung lưu hành của đồng tiền điện tử này đạt đến 100 tỷ Pi.

Tính đến ngày 15/2, tỷ lệ lưu hành của Pi Network mới đạt 9,1%, tức lượng cung lưu hành thực tế trên thị trường mới đạt khoảng 9,1 tỷ Pi.

Trong khi đó, các nhà sáng lập Pi Network vẫn đang trì hoãn tiến trình xác minh danh tính cá nhân (KYC), điều này khiến những người tiên phong đào Pi trước đây không thể đưa sàn lượng đã khai thác lên sàn để giao dịch.

Nhiều nhà đầu tư hiện đang tỏ ra thất vọng với giới sáng lập khi thị giá Pi ngày càng lao dốc, trong khi công sức đã khai thác trong suốt nhiều năm lại bị "đóng băng" mà chưa biết khi nào được mở khóa.

"Nhà đầu tư bị giam lỏng" bởi cái gọi là KYC. Trong khi đó, với bất kỳ ai hiểu về công nghệ cũng biết rằng, việc mở khóa KYC là điều có thể thực hiện đồng loạt và ngay lập tức mà không mất đến vài năm như hiện nay.

Về diễn biến giá Pi Network, từ vùng đỉnh 3 USDT hồi tháng 2/2025, đến mức 0,13 USDT tại thời điểm 12/2, tức bốc hơi trên 95% giá trị.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, có ý kiến chia sẻ, đầu tư 1 tỷ đồng mua Pi ở mức giá đỉnh, hiện chỉ còn hơn 40 triệu đồng, gần như mất trắng tài sản. Trong khi đó, giai đoạn mới hình thành, nhiều đội nhóm đào Pi kỳ vọng thị giá đồng tiền này có thể đạt 100 USDT hoặc thậm chí là 1.000 USDT. Có người lạc quan còn kỳ vọng giá quy đổi 1 Pi = 7 tỷ đồng.

Nhà đầu tư của dự án Pi chủ yếu là người già, trung tuổi với nguồn tiền chủ yếu từ lương hưu và tiết kiệm. Đây là nhóm người không có nhiều hiểu biết về công nghệ, tiền điện tử và có những dấu hiệu khiến cơ quan chức năng nhiều nước ra cảnh báo lừa đảo.

Với lượng cung lên đến 100 tỷ Pi, chưa rõ giá trị đồng tiền điện tử này sẽ đi về đâu.