Đầu năm mới nhiều người chọn mua thứ này, giá chỉ vài nghìn đồng nhưng may mắn cả năm

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là câu nói quen thuộc được truyền tai nhau từ nhiều đời nay của người dân Việt Nam. Do vậy, vào những ngày đầu tiên của năm mới, mọi người thường mua một ít muối về nhà để lấy may.

Vào thời khắc đêm giao thừa hay vào những ngày đầu năm mới, tại các khu chợ, cổng các ngôi chùa hay các con phố lớn, không khó để bắt gặp những người bán muối cầu may.

Muối cầu may được bán vào dịp đầu năm mới. (Ảnh: A Little leaf).

Những hạt muối trắng tinh ngày thường có giá chỉ từ 10-15 nghìn đồng/kg thì vào đầu năm mới, muối được chia thành túi nhỏ khoảng 50g và bán với giá từ 5-10 nghìn đồng/gói.

Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ mặn, chống xú uế và có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Chính vì thế, ngay từ những giờ phút đầu tiên bước sang năm mới, nhiều người đã chọn mua muối để cầu may cho cả năm.

Sau khi mang muối về nhà, người ta có thể chia ra thành từng túi nilon nhỏ hay túi vải, phong bao lì xì... vừa cho đẹp mắt mà lại tiện cất giữ. Người làm kinh doanh buôn bán có thể đặt túi muối ở quầy hàng để cầu may mắn về tài lộc. Đi du lịch xa cũng đặt túi muối trong vali để lộ trình được bình an.

Muối lộc được đựng trong những chiếc túi vải nhỏ xinh, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng vào đầu năm mới. (Ảnh: A little leaf).

Theo Tiến sĩ Đinh Đức Tiến, giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, muối là loại nguyên liệu được sử dụng quanh năm trong mỗi gia đình.

Theo quan niệm của người xưa, muối là thứ gia vị có chất liệu mặn, chống được xú uế, có thể xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Ngoài ra, muối có tính mặn nên mang ý nghĩa mặn mà, gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình.

Trong phong thủy, muối, với vị mặn và tính Dương, được xem là vật phẩm mạnh mẽ giúp hấp thụ năng lượng tiêu cực, xua đuổi tà khí và mang lại may mắn cùng tài lộc cho gia chủ. Đặt bát muối ở những vị trí như góc nhà, bếp hoặc cửa ra vào không chỉ giúp thanh lọc không gian, mà còn có tác dụng cải thiện sức khỏe và chiêu tài lộc.

Hay có quan điểm cho rằng, người Việt vốn cần cù, chịu khó và rất tiết kiệm. Ý nghĩa của việc "mua muối đầu năm" là để cha mẹ nhắc nhở con cái "ăn dè", tiết kiệm để dành tiền "cuối năm mua vôi" xây nhà.