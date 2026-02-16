Mía lộc thắt nơ đỏ đổ bộ đường phố Hà Nội chờ Giao thừa

Ghi nhận của PV, đúng 29 Tết, ngày cuối cùng của năm, các tiểu thương vận chuyển mía lộc từ vùng ngoại ô về khắp các vỉa hè tuyến phố lớn, chợ dân sinh ở Hà Nội. Mía lộc sẽ được bán nhiều sau khoảnh khắc Giao thừa.

Tục đặt cây mía lộc lên bàn thờ tổ tiên vào dịp Tết là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt. Theo quan niệm của người xưa, cây mía là biểu tượng của sự giao hòa, kết nối giữa hai thế giới âm - dương, sẽ giúp ông bà tổ tiên có thể chung vui mừng năm mới cùng con cháu.

Mía lộc được sắp và bán theo cặp.

Mía lộc gắn thêm nơ đỏ, túi lộc chờ người mua.

Tiểu thương cho biết giá mía trong ngày 29 Tết là 100.000 đồng/cặp. Giá này có thể tăng lên gấp đôi sau khi qua khoảnh khắc Giao thừa. Đây cũng là dịp tiểu thương hốt bạc.

Nhiều người chọn mua mía lộc từ sớm cho được giá.

"Mía lộc" dựng sẵn chờ người mua trên phố Cát Linh.

Dọc sông Tô Lịch xuất hiện nhiều điểm tập kết mía lộc.

Một tiểu thương cho biết đã nhập gần 100 cây mía để bán trong đêm Giao thừa.

Mía lộc tập kết tại phố Tây Sơn.

Các cây mía đẹp còn nguyên ngọn lá gốc rễ được nhiều người dân săn đón.