5 người giàu nhất thế giới năm 2016 giờ ra sao?

Dựa trên dữ liệu từ Bloomberg Billionaires Index, bảng xếp hạng 5 người giàu nhất thế giới công bố đầu năm 2016 gồm: Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Jeff Bezos và Carlos Slim. Khi đó, mỗi người sở hữu khối tài sản từ 53 đến 84 tỷ USD, mức được xem là "khổng lồ" ở thời điểm cách đây một thập kỷ.

Top 10 người giàu nhất thế giới năm 2016 và năm 2026.

Business Insider nhận định, việc cả 5 người giàu nhất thế giới năm 2016 đều không còn giữ nguyên vị trí sau một thập kỷ không đơn thuần đến từ biến động kinh tế, mà phản ánh sự dịch chuyển trọng tâm giàu có toàn cầu từ các ngành truyền thống như bán lẻ, viễn thông, đầu tư sang lĩnh vực công nghệ. Trong giai đoạn này, các tỷ phú nắm giữ cổ phần lớn tại những tập đoàn công nghệ có khả năng tăng trưởng theo cấp số nhân đã nhanh chóng vượt lên, khiến nhiều cái tên từng dẫn đầu bảng xếp hạng bị tụt lại dù tài sản vẫn tiếp tục tăng.

Bill Gates: Từ số một thế giới xuống ngoài top 15

Theo Bloomberg, tài sản của Bill Gates sụt thứ hạng không phải do thua lỗ mà chủ yếu vì hoạt động từ thiện quy mô lớn. Tính đến cuối năm 2024, ông và vợ cũ Melinda French Gates đã quyên góp hơn 60 tỷ USD cho Quỹ Gates, đồng thời công khai cam kết sẽ cho đi gần như toàn bộ tài sản trong những thập kỷ tới.

Amancio Ortega: Giàu hơn nhưng xếp hạng thấp hơn

Năm 2016, Amancio Ortega, nhà sáng lập tập đoàn Inditex, công ty mẹ của thương hiệu Zara đứng thứ hai thế giới với khối tài sản khoảng 73 tỷ USD. Sau 10 năm, tài sản của ông gần như tăng gấp đôi, lên khoảng 133 tỷ USD, song thứ hạng lại tụt xuống ngoài top 15.

Theo phân tích của Business Insider, sự tụt hạng này không phải vì Ortega nghèo đi, mà do tốc độ làm giàu của ngành bán lẻ truyền thống chậm hơn rất nhiều so với công nghệ trong thập kỷ qua. Trong khi Inditex vẫn duy trì lợi nhuận ổn định và mở rộng toàn cầu, các tỷ phú công nghệ lại chứng kiến giá trị tài sản tăng vọt nhờ cổ phần tại những tập đoàn có khả năng mở rộng theo cấp số nhân, khiến khoảng cách giàu có nhanh chóng bị nới rộng.

Warren Buffett: Tụt hạng vì cho tiền đi

Năm 2016, Warren Buffett đứng thứ ba trong danh sách người giàu nhất thế giới với khối tài sản khoảng 63 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phần tại Berkshire Hathaway. Sau một thập kỷ, tài sản của ông vẫn tiếp tục tăng, đạt khoảng 148 tỷ USD vào đầu năm 2026, song thứ hạng chỉ còn cuối top 10.

Business Insider chỉ ra rằng trong suốt hơn một thập kỷ qua, Buffett đã liên tục chuyển giao tài sản cho các quỹ từ thiện, trong đó có việc cho đi hơn một nửa số cổ phiếu Berkshire Hathaway mà ông nắm giữ. Nhà đầu tư này cũng nhiều lần khẳng định không có kế hoạch để lại khối tài sản khổng lồ cho các con, mà muốn phần lớn được sử dụng cho các mục đích xã hội.

Jeff Bezos: Người duy nhất còn trụ vững

Trong nhóm 5 người giàu nhất năm 2016, Jeff Bezos là người duy nhất còn trụ vững ở top đầu. Từ mức 59 tỷ USD cách đây 10 năm, tài sản của Bezos hiện tăng lên khoảng 260 tỷ USD, giúp ông giữ vị trí thứ tư thế giới. Động lực chính đến từ việc Amazon tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong thương mại điện tử và điện toán đám mây, bất chấp Bezos không còn trực tiếp điều hành tập đoàn.

Carlos Slim: Không theo kịp làn sóng công nghệ

Năm 2016, Carlos Slim là đại diện hiếm hoi ngoài nước Mỹ trong nhóm 5 người giàu nhất thế giới. Khối tài sản khoảng 53 tỷ USD của ông đến từ việc kiểm soát mạng lưới viễn thông rộng khắp Mỹ Latin thông qua tập đoàn América Móvil, giúp Slim từng được xem là "ông vua hạ tầng" khu vực.

Một thập kỷ sau, Slim vẫn giàu hơn trước, song vị trí của ông trên bảng xếp hạng đã thay đổi đáng kể. Business Insider chỉ ra rằng, mô hình kinh doanh viễn thông mang lại dòng tiền ổn định nhưng tăng trưởng chậm, trong khi cuộc đua giàu có toàn cầu lại bước sang giai đoạn mới, nơi giá trị tài sản được đẩy lên nhanh chóng nhờ công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.