Người Hà Nội 'săn' mùi già về tắm gột rửa bụi trần, mong cầu may mắn

Cứ vào ngày cuối cùng của năm, người Hà thành xuống phố, tới các chợ để mua lá mùi già về đun nước tắm Tất niên. Theo quan niệm dân gian, tắm nước lá mùi già trong ngày cuối năm mang ý nghĩa tẩy những điều không sạch sẽ, xua tan những chuyện không hay để đón những điều may mắn trong năm mới.

Ghi nhận của PV, chiều 29 Tết, dễ dàng bắt gặp các quầy bán mùi già tại các chợ dân sinh ở Hà Nội. Khách xếp hàng hỏi mua, tiểu thương bán không ngừng tay.

Lá mùi được dùng để tắm thường là lá mùi già, có hoa, lác đác những trái nhỏ, thân chuyển từ màu xanh sang nâu tía.

Tiểu thương cho biết, mùi già thường được trồng ở ngoại thành và vận chuyển vào nội đô từ sáng sớm.

Không chỉ là một phong tục lâu đời, việc tắm bằng nước cây mùi già còn có tác dụng rất tốt về sức khỏe.

Nước mùi già đun lên có thể tắm thường xuyên, tốt cho người có bệnh ngoài da nhờ tính sát khuẩn tốt. Cây mùi già đun lấy nước để tắm giúp mềm mại và sáng da. Dùng nước mùi già gội đầu giúp tóc bóng đẹp, bớt rụng tóc...

Mỗi người mua lá mùi về dùng với một ý nghĩa khác nhau nhưng họ đều mong muốn đây là tục lệ giúp rửa sạch những điều xấu của năm cũ, và hướng tới một năm mới hạnh phúc, may mắn.

Mỗi bó mùi có giá dao động từ 10.000đ - 20.000 đồng tùy số lượng. Bó to có giá 80.000 đồng.

Lá mùi già luôn là mặt hàng bán chạy trong những ngày cuối năm.

Giỏ mùi già xanh ngắt không thể thiếu trong những ngày cuối năm tại các phiên chợ, phố phường Thủ đô.

Một xe chở đầy những bó mùi già từ ngoại ô xuống phố Hà Nội.