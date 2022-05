Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vinamilk sở hữu khối tài sản thế nào?

Sau khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) đã công bố nghị quyết bầu hai chức danh quan trọng nhất của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2022-2026. Cùng với đó, Hội đồng quản trị VNM cũng phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong nhiệm kỳ mới.

Theo công bố của VNM, ông Nguyễn Hạnh Phúc - thành viên độc lập đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2026. Trong khi đó, bà Mai Kiều Liên tiếp tục được Hội đồng quản trị bổ nhiệm tiếp tục giữ vị trí tổng giám đốc cho VNM trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của VNM nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Nguyễn Hạnh Phúc là gương mặt mới trong Hội đồng quản trị VNM nhiệm kỳ 2022-2026. Trước khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp, ông Nguyễn Hạnh Phúc là một chính khách đã nghỉ hưu và không có bất kỳ lợi ích nào liên quan đến VNM và được Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 giới thiệu vào Hội đồng quản trị VNM nhiệm kỳ 2022-2026.

Cùng với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của VNM, ông Nguyễn Hạnh Phúc còn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân sự của VNM trong nhiệm kỳ 2022-2026, Ủy ban này còn có 3 thành viên khác là bà Mai Kiều Liên, ông Lee Meng Tat và bà Đặng Thị Thu Hà.

Trong khi đó, bên cạnh vị trí Tổng giám đốc của VNM, bà Mai Kiều Liên còn giữ vị trí Chủ tịch ủy ban chiến lược của doanh nghiệp. Vị trí Chủ tịch ủy ban kiểm toán do ông Đỗ Lê Hùng nắm giữ và vị trí Chủ tịch Ủy ban lương thưởng của VNM do bà Tiêu Yến Trinh đứng đầu.

Với việc tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc của VNM nhiệm kỳ 2022-2026, bà Mai Kiều Liên sẽ nối dài vai trò CEO của mình tại doanh nghiệp này kể từ năm 1992 đến nay.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc của VNM, bà Mai Kiều Liên còn đang giữ vị trí lãnh đạo ở hàng loạt doanh nghiệp khác có thể kể đến như Chủ tịch HĐTV, Công Ty TNHH Liên Doanh Thực Phẩm Và Đồ Uống Vibev, Chủ tịch HĐQT, Del Monte - Vinamilk Dairy Philippines, Inc. Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu; Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, Công ty Cổ phần; Thành viên HĐQT, Miraka Holdings Limited. Chủ tịch HĐQT, Lao-Jagro Development Xiengkhuoang Co, Ltd. Thành viên HĐQT, Driftwood Dairy Holding Corporation. Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam.

Bà Mai Kiều Liên làm Tổng giám đốc của VNM suốt từ năm 1992 đến nay

Hiện bà Mai Kiều Liên đang trực tiếp nắm giữ hơn 6 triệu cổ phiếu của VNM. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 29/4, khối tài sản của nữ doanh nhân sinh năm 1953 đang trực tiếp nắm giữ có giá trị gần 475 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Vinamilk đặt kế hoạch tiếp tục vượt đỉnh doanh thu, lên ngưỡng 64.070 tỷ đồng tương ứng tăng 5% so với "đỉnh" đã đạt được năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kế hoạch giảm 8% so với thực hiện năm 2021, đạt 9.770 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý 1/2022 mới được công bố cho biết doanh thu thuần hợp nhất tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 13.878 tỷ đồng và đạt 21,3% kế hoạch năm.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ là 3.005 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 21,7% trên doanh thu thuần. Kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.283 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 23,1% kế hoạch năm.

Quy mô tổng tài sản của Vinamilk cuối quý 1/2022 là 52.995 tỷ đồng. Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt 21.513 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

Tổng nợ vay của Vinamilk là 11.014 tỷ đồng, chiếm chưa tới 21% tổng nguồn vốn và chủ yếu là vay ngắn hạn. Tổng chi phí lãi vay ba tháng đầu năm là 26 tỷ đồng trong khi khoản lãi tiền gửi lên tới 290 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/3 là 34.977 tỷ đồng với 6.479 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 4.575 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

