Hơn nửa triệu/kg “phân dê” mọc trên cây, hái bán là hốt bạc, ở Việt Nam có đầy

Quả dại ngọt lịm hóa “mỏ tiền”

Cây trâm rừng, hay còn gọi là vối rừng, trâm mốc là một loài cây to, thường mọc dại ven rừng ở nước ta, chủ yếu phân bố ở các tỉnh phía Nam. Cây ưa sáng, thích nghi tốt trên mọi loại đất.

Quả chín có màu đen sẫm, vỏ căng bóng, dáng thuôn, có nhiều nét tương đồng với quả nho. Quả khi còn non có vị chua và chát, khi chín sẽ chuyển sang vị ngọt. Đây không chỉ là món ăn vặt dân dã thơm ngon mà còn đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Quả trâm rừng chứa nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin C, riboflavin, thiamine, choline... Đây là nguồn bổ sung vitamin C và sắt rất tốt cho cơ thể. Một số công dụng khác của quả trâm rừng có thể kể đến như hỗ trợ làm đẹp da, sáng mắt, bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch…

Ở Trung Quốc, quả trâm rừng còn có một cái tên kỳ quặc là “quả phân dê” bởi đặc điểm về hình dạng. Chúng thường phân bố ở các vùng phía Nam nước này. Người dân xứ Trung còn ngâm quả trâm rừng vào nước để làm nước uống, giúp làm dịu cổ họng.

Đặc biệt, từ quả, lá đến vỏ thân của cây trâm rừng đều có giá trị sử dụng. Lá trâm rừng sở hữu nguồn protein và tanin dồi dào, lượng tinh dầu với mùi hương dễ chịu.

Ở Việt Nam, quả trâm rừng có giá bán khá cao, mức giá năm 2024 khoảng 130.000đ/kg. Tại Trung Quốc, loại quả này cũng rất có giá trị kinh tế, có nơi lên đến 160 NDT/kg, tương đương 574.000đ/kg. Mặc dù một số vùng ở nước này đã thử nghiệm trồng nhưng chất lượng và hương vị vẫn kém xa loại mọc tự nhiên trong rừng.