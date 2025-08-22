Dùng mèo để gán nợ, hơn 4.000 người tranh nhau đấu giá

Mèo cưng nổi tiếng sau một đêm vì chủ nợ đầm đìa

Một chú mèo mướp đang trở thành tiêu điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi được đem đi đấu giá để… giúp chủ trả nợ.

Cụ thể, phiên đấu giá này do Tòa án nhân dân Khu phát triển kinh tế và công nghệ Dương Châu triển khai. Do tranh chấp nợ nần, chủ của chú mèo đã bị tòa án ra lệnh bán nó và chú mèo đã được đem ra đấu giá.

Chú mèo sinh năm 2022, khi được vài tháng tuổi, tài sản của chủ sở hữu đã bị tòa án tịch thu. Chú mèo đã được nuôi dưỡng tại một cửa hàng thú cưng kể từ đó.

Phiên đấu giá trực tuyến sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 3/9, với giá khởi điểm là 500 NDT (1,8 triệu đồng). Được biết, “mặt hàng đặc biệt” này thuộc giới tính đực, chưa triệt sản và có sức khỏe tốt, đã được tiêm phòng vào năm 2024.

Nhân viên công ty đấu giá cho biết, người tham gia đấu giá cần đặt cọc và đăng ký trên sàn đấu giá. Người quản lý đấu giá sẽ sắp xếp cho họ đến cửa hàng thú cưng để xem chú mèo khoảng một ngày trước phiên đấu giá. Người mua không cần trả phí nuôi dưỡng, khoản phí này đã được ngân hàng chi trả.

Tính đến nửa cuối tháng 8, đã có 507 người đăng ký đấu giá, đã có hơn 4.000 người đăng ký đấu giá và hơn 400.000 người theo dõi.

Một cư dân mạng tham gia đấu giá chia sẻ, chú mèo trông khá dễ thương. Người này thậm chí còn định dùng tiền lương một tháng để mua lại chú mèo, tuy nhiên sau đó lại cảm thấy quyết định này có phần mạo hiểm.

Nhân viên cửa hàng đang “trông coi” chú mèo này cho biết, nó có cân nặng khoảng 4 - 4,5kg, sức khỏe tốt, giá trị hiện tại của nó khá cao, có thể ở mức 3.000 - 5.000 NDT (10,7 - 18 triệu đồng).