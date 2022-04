Tân Chủ tịch chứng khoán SHS Đỗ Quang Vinh sở hữu khối tài sản thế nào?

Sau khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã họp để bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Theo đó, HĐQT SHS đã thống nhất bầu ông Đỗ Quang Vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Như vậy, bên cạnh chức danh Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Số Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), ông Đỗ Quang Vinh đồng thời là Chủ tịch HĐQT của SHS và Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên SHB Finance.

Tân chủ tịch Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, có trình độ thạc sĩ Tài chính - Quản trị tại University of East Anglia, Vương quốc Anh. Ông đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đã từng đảm nhiệm vị trí CEO T&T chi nhánh Mỹ. Thiếu gia lớn nhà ông Đỗ Quang Hiển cũng đang là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng trẻ nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.

Ông Đỗ Quang Vinh được bầu làm Chủ tịch công ty chứng khoán SHS

Hiện ông Đỗ Quang Vinh không trực tiếp sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của SHS. Tuy nhiên, doanh nhân sinh năm 1989 này đang trực tiếp sở hữu hơn 690.000 cổ phiếu SHB của ngân hàng SHB.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 29/4 (16.250 đồng/cổ phiếu), khối tài sản ông Vinh trực tiếp nắm giữ có giá trị gần 11,3 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Vinh cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh những siêu xe đắt tiền trong thời gian gần đây.

Cùng với việc bầu ông Đỗ Quang Vinh giữ chức Chủ tịch trong nhiệm kỳ 2022-2027, SHS cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 với nhiều tích cực.

Trong quý 1/2022, tổng doanh thu hoạt động của SHS đạt 685 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động đạt 210 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất phải thu ở mức 16,2 tỷ đồng, giảm 90% nhưng lỗ các khoản tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh gấp 8 lần so với cùng kỳ lên 98 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 411 tỷ đồng, tăng 21,6%. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, SHS báo lãi 329 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 120 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Trong năm 2022, SHS đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.428 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.025 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6%. Sau 3 tháng đầu năm, SHS đã hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và 20,2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Đến cuối tháng 3/2022, SHS có tổng cộng nguồn vốn là hơn 11.774 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là hơn 3.252 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang có hơn 2.195 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối tài chính.

