Quà vặt tuổi thơ của người Việt, nay bỗng hóa “mỏ tiền”

Quà quê miễn phí thành đặc sản “hái ra tiền”

Nhắc đến quà vặt tuổi thơ của nhiều thế hệ 7X, 8X và 9X chắc chắn không thể bỏ qua trái nhót. Quả nhót đặc biệt phổ biến ở miền Bắc nước ta.

Quả nhót khi còn non có màu xanh, vị chua và chát. Quả chín có màu đỏ gạch hoặc đỏ cam, được yêu thích bởi hương vị ngọt thanh hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C và chất xơ. Quả có thể ăn sống hoặc nấu canh chua.

Trước đây, quả nhót mọc dại ở khắp nơi, bạn có thể hái ăn mà không mất tiền, có thể coi đây là một thức quà “miễn phí” từ tự nhiên. Tuy nhiên ngày nay, quả nhót lại trở thành đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Nhót xanh ngày xưa “cho không ai lấy”, nay có giá bán cao ngất ngưởng. Đây là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn với vị chua, chát đặc trưng. Năm ngoái, giá nhót xanh thậm chí lên đến hơn 400.000đ/kg. Giá nhót chín sẽ rẻ hơn, như vào tháng 4 năm nay, mức giá dao động từ 30.000 - 80.000đ/kg.

Không chỉ được yêu thích tại Việt Nam, quả nhót cũng là mặt hàng được “săn đón” tại Trung Quốc. Giá nhót ở xứ Trung năm nay ở mức khoảng 30 NDT/kg, tương đương 107.000đ/kg. Chúng còn có một tên gọi khác là “quả sữa dê” tại thị trường nước này. Người dân ở Vân Nam, Quý Châu còn sáng tạo ra món nhót ngâm, tạo nên hương vị độc đáo.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, người dân Trung Quốc còn coi cây nhót như một loại cây cảnh có giá trị trang trí cao. Những cây nhót cổ thụ có thể bán với giá lên đến hơn 1.000 NDT (3,5 triệu đồng)/cây.

Trong y học cổ truyền, cây nhót cũng là một vị dược liệu quen thuộc. Rễ nhót có thể dùng để chữa đau họng, hoặc có thể nấu nước tắm trong trường hợp bị mụn nhọt. Quả nhót có thể hỗ trợ giảm đờm, giảm ho, giảm hen suyễn và khó thở.