“Gà đẻ trứng vàng” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mỗi ngày thu lãi hơn 52 tỷ đồng

Cả 3 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố kết quả kinh doanh trong quý 1/2022 với kết quả kinh doanh giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Trong đó, Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) ghi nhận doanh thu thuần quý đầu năm giảm 31% còn đạt 8.923 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu đến từ các đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park.

Nếu điều chỉnh cộng lại doanh thu từ các giao dịch bán lô lớn bất động sản và từ hoạt động hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính, doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.279 tỷ đồng, chỉ giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 5.886 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 4.725 tỷ đồng. Tương đương, mỗi ngày VHM thu lãi ròng 52,5 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 4.540 tỷ đồng, giảm 16%.

Tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2022, tổng tài sản Vinhomes đạt 233.963 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 136.072 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 44% so với thời điểm cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, công ty đầu ngành địa ốc đặt mục tiêu doanh thu 75.000 tỷ và lãi sau thuế 30.000 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 23% so với năm trước. Như vậy với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện được 12% chỉ tiêu doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận.

Vinhomes vẫn là doanh nghiệp làm ăn có lãi nhất trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trong quý 1/2022, nhà phát triển bất động sản này ra mắt một số dự án lớn thời gian qua như phân khu The Pavilion (Vinhomes Ocean Park), phân khu The Tonkin (Vinhomes Smart City), giai đoạn 2 của Vinhomes Ocean Park - The Empire, tổ chức bán hàng tại phân khu The Beverly (Vinhomes Grand Park).

Trong hoạt động chuyển đổi số, Vinhomes tiếp tục phối hợp linh hoạt các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu và mở bán các dự án mới trên cả hai nền tảng online và offline để thích ứng với giai đoạn mới.

Trước đó, báo cáo tài chính quý 1 của Công ty CP Vincom Retail (VRE) cho biết doanh nghiệp ghi nhận 1.369 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh giá vốn giảm chậm hơn doanh thu, lợi nhuận gộp nhà phát triển trung tâm thương mại này thu về đã giảm gần một nửa, đạt 611 tỷ đồng.

Dù đã tiết giảm đáng kể các chi phí phát sinh trong kỳ, như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, lợi nhuận trước thuế Vincom Retail ghi nhận được trong quý đầu năm nay vẫn giảm 49% so với cùng kỳ, đạt 500 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 378 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Dù sụt giảm lợi nhuận so với cùng kỳ, nhưng nếu so với quý IV/2021 liền trước, cả doanh thu và lợi nhuận của Vincom Retail vẫn ghi nhận đà tăng trưởng. Trong quý cuối năm trước, công ty này ghi nhận 1.367 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 122 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2022, HĐQT Vincom Retail dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu đạt 8.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.400 tỷ đồng, tăng lần lượt 36% và 83% so với năm 2021.

Tính theo kế hoạch này, chủ sở hữu thương hiệu Vincom mới hoàn thành 17% chỉ tiêu doanh thu và 16% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Về phía Tập đoàn Vingroup (VIC), trong 3 tháng đầu năm VIC ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.229 tỷ đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo VIC, nếu điều chỉnh cộng lại doanh thu từ các giao dịch bán lô lớn bất động sản được ghi nhận trong thu nhập tài chính, doanh thu thuần hợp nhất đạt 25.145 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế trong quý I năm 2022 đạt 1.928 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 512 tỷ đồng. Trong năm 2022, VIC đặt mục tiêu doanh thu thuần là khoảng 140.000 tỷ đổng, tăng 11,4% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là khoảng 6.000 tỷ đồng. Sau 3 tháng đầu năm, VIC mới hoàn thành 13% kế hoạch doanh thu và 8,5% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022, tổng tài sản Vingroup đạt 441.367 tỷ đồng, tăng 3,0% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 134.558 tỷ đồng.

Trong hoạt động Công nghệ – Công nghiệp, tại thị trường Việt Nam, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế với doanh số tổng cộng hơn 6,7 nghìn xe trong Quý I, trong đó VinFast Fadil tiếp tục là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong tháng 03.

Chỉ sau ba tháng mở đăng ký, VinFast đã nhận tổng cộng khoảng 60 nghìn đơn đặt hàng VF 8 và VF 9 trên toàn cầu. Vào ngày 29 tháng 03 năm 2022, VinFast công bố xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên ở nước ngoài tại hạt Chatham, Bang North Carolina, Mỹ.

