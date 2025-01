Bất ngờ với tài sản khủng mà người em rể kín tiếng của Cường đô la đang nắm giữ

Theo báo cáo quản trị của Quốc Cường Gia Lai, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường có 1 người em rể là Lầu Đức Duy - chồng của bà Nguyễn Ngọc Huyền My. Hiện doanh nhân sinh năm 1980 đang trực tiếp nắm giữ hơn 10,5 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ 3,83%. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch sáng ngày 22/1, khối tài sản ông Duy đang trực tiếp nắm giữ tại QCG có giá trị gần 107 tỷ đồng.

Không chỉ là cổ đông lớn của QCG, ông Lầu Đức Duy cũng từng là một trong những chủ nợ cá nhân lớn của doanh nghiệp. Tại thời điểm kết thúc năm 2019, dư nợ QCG phát sinh với hai vợ chồng bà My lên tới gần 450 tỷ đồng. Riêng BCTC quý IV/2021, ông Lầu Đức Duy cũng là cá nhân cho QCG vay nhiều tiền nhất với con số gần 130,4 tỷ đồng. Đến thời điểm tháng 1/2024, dư nợ của QCG với ông Duy còn gần 70 tỷ đồng nhưng đã được tất toán sau 6 tháng đầu năm.

Không chỉ là một trong những cổ đông nắm giữ hàng chục triệu cổ phiếu QCG, ông Lầu Đức Duy còn đang làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác.

Lyn Property do ông Lầu Đức Duy làm Chủ tịch đang là nhà phát triển hàng loạt dự án BĐS của QCG

Theo đó, vào tháng 3/2019, ông Lầu Đức Duy cùng vợ Nguyễn Ngọc Huyền My và 1 cổ đông khác góp vốn thành lập CTCP Bất động sản Đại Nam Land. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm bà Huỳnh Thị Bích Thu (2%), bà Nguyễn Ngọc Huyền My (49%) và ông Lầu Đức Duy (49%). Bà My giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Đại Nam Land, trong khi đó, ông Lầu Đức Duy giữ vị trí Chủ tịch.

Chỉ một tháng sau khi thành lập, công ty đổi tên thành CTCP Lyn Property như hiện nay. Đến tháng 3/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng và tăng tiếp lên 220 tỷ đồng vào tháng 10 cùng năm, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Theo website Lyn Property, doanh nghiệp này đang phát triển một số dự án bất động sản lớn tại TP HCM như trung tâm thương mại Central Premium tại quận 8; Lavida Plus tại quận 7; De Capella tại TP Thủ Đức; dự án Giai Việt Residence và Central Premium tại quận 8.

Ngoài góp vốn cùng vợ để thành lập và làm lãnh đạo tại Lyn Property, doanh nhân sinh năm 1980 đang làm chủ loạt công ty có quy mô vốn lên tới cả trăm tỷ đồng.

Theo đó, tháng 6/2022, ông Lầu Đức Duy được bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư Trung Sơn, doanh nghiệp được thành lập năm 2007. Thời điểm tháng 9/2017, công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ 3,75 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Ông Lầu Đức Duy cũng được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại châu Âu, doanh nghiệp được thành lập tháng 10/2010 với vốn điều lệ 450 tỷ đồng. Tuy nhiên đến tháng 5/2016, vốn điều lệ đã giảm còn 80 tỷ đồng.

Tháng 2/2019, em rể kín tiếng của Cường đô la cũng được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc của Công ty cổ phần BĐS Đảo Xanh, doanh nghiệp được thành lập tháng 5/2018 với vốn điều lệ 40 tỷ đồng. Sau khi ông Duy lên làm lãnh đạo, vốn điều lệ của công ty cũng tăng lên 80 tỷ đồng.

Ông Lầu Đức Duy cũng đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần biệt thự Võ Thị Sáu thành lập tháng 4/2018 với vốn điều lệ 157 tỷ đồng gồm 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Duy trực tiếp góp hơn 21,3 tỷ đồng tương đương hơn 13,5% vốn góp.

Một công ty khác có liên quan đến ông Lầu Đức Duy là Công ty cổ phần bất động sản Thuận Giao, được thành lập tháng 8/2020 với vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Ông Duy góp 31,5 tỷ đồng tương đương 35% vốn, doanh nhân sinh năm 1980 này cũng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Gần đây nhất vào tháng 4/2024, ông Duy cùng 3 cổ đông khác góp vốn thành lập Công ty CP Y khoa Tinh Hoa Toàn Cầu. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 triệu đồng, trong đó ông Lầu Đức Duy góp 70 triệu đồng, tương đương 70% vốn góp. Tại đây, ông Duy giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.