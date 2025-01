Hai ái nữ nhà đại gia Cao Thị Ngọc Dung sở hữu tài sản hơn 1.000 tỷ đồng

PNJ ghi nhận lãi kỷ lục năm 2024

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) do nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2024 với doanh thu thuần đạt 8.581 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lãi gộp cải thiện từ 17,9% lên mức 20,9% do kiểm soát được giá vốn, giúp lãi sau thuế tăng 16%, đạt 733 tỷ đồng.

Tính trong cả năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 37.823 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.115 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 7% so với năm 2023. Đáng chú ý, đây cũng là kết quả kinh doanh cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của PNJ.

PNJ ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm 2024

Trong năm 2024, doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc đá quý do nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung giữ vị trí Chủ tịch đặt kế hoạch doanh thu thuần 37.148 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.089 tỷ đồng. Như vậy, PNJ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu cả về doanh thu lẫn lợi nhuận đề ra cho năm.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh, PNJ cho biết doanh thu trang sức bán lẻ trong năm qua đã tăng hơn 14%. Đáng chú ý, doanh thu trang sức bán sỉ cả năm 2024 của PNJ đã tăng gần 35% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu vàng 24K ghi nhận tăng 12%.

Hai ái nữ nhà đại gia Cao Thị Ngọc Dung sở hữu tài sản nghìn tỷ

Liên quan đến tình hình hoạt động công ty, mới đây, HĐQT PNJ đã bổ nhiệm bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ, giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP), thay cho ông Huỳnh Đức Huy, với nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 5/2. Theo đó, ông Huỳnh Đức Huy sẽ tiếp tục là nhân sự chủ chốt với vai trò Thành viên HĐTV công ty. Thời điểm đầu năm 2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo là một trong số 3 người con gái của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung. Hiện bà Thảo đang trực tiếp nắm giữ gần 11,87 triệu cổ phiếu PNJ sau khi mua vào thành công 4 triệu cổ phiếu PNJ trong thời gian từ 19/12/2024 đến ngày 14/1/2025. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch sáng ngày 24/1, bà Thảo đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 1.153 tỷ đồng.

Tài sản trên sàn chứng khoán của bà Trần Phương Ngọc Thảo vượt mốc 1.000 tỷ đồng

Đồng thời, HĐQT PNJ cũng bổ nhiệm bà Đặng Thị Lài làm Người đại diện theo ủy quyền của công ty và giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJL), thay cho bà Trần Phương Ngọc Thảo, với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 5/2. Bên cạnh đó, bà Đặng Thị Lài cũng được bổ nhiệm chức thành viên Ủy ban Kiểm toán của công ty kể từ ngày 21/1.

Trong số 3 người con gái của nữ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, bà Trần Phương Ngọc Hà là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất với hơn 12,26 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,66%. Tính theo giá thị trường, bà Hà đang nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 1.204 tỷ đồng. Trong khi đó, người con gái còn lại của bà Dung là Trần Phương Ngọc Giao cũng đang nắm giữ hơn 9,66 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ 2,86%. Hiện khối tài sản bà Giao nắm giữ có giá trị hơn 939 tỷ đồng. Về phần mình, nữ chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 936 tỷ đồng khi sở hữu hơn 9,6 triệu cổ phiếu PNJ.

Bà Trần Phương Ngọc Hà vẫn là người nắm giữ nhiều cổ phiếu PNJ nhất trong gia đình nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung

Cùng với đó, PNJ cũng đã phát đi thông báo ngày 11/2 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức tiền đợt 1 năm 2024. Thời gian ĐHĐCĐ dự kiến diễn ra trong tháng 4/2025.

Về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024, tỷ lệ thực hiện là 6%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 600 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 10/3/2025. Với hơn 337,9 triệu cổ phiếu PNJ đang lưu hành trên thị trường, ước tính PNJ sẽ phải chi khoảng hơn 202 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Với đợt trả cổ tức này, bà Cao Thị Ngọc Dung và các ái nữ sẽ nhận được khoản tiền cả chục tỷ đồng.