Ba loại cá quen tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe nếu bạn không biết điều này

Cá ngừ cần đặc biệt chú ý độ tươi

Cá ngừ là thực phẩm giàu đạm, tốt cho sức khỏe, nhưng khi bảo quản kém, chúng dễ sinh ra histamine – một loại độc tố tự nhiên. Histamine là nguyên nhân gây dị ứng, nổi mẩn, buồn nôn, chóng mặt và thậm chí là ngộ độc nặng.

Cá ngừ

Điều đáng lưu ý là histamine không bị phá hủy khi nấu, dù ở nhiệt độ cao. Vì vậy, chỉ cần cá ngừ đã bắt đầu ươn hoặc bị bảo quản sai cách, rủi ro sức khỏe vẫn tồn tại ngay cả khi chế biến kỹ.

Cá thu dễ hỏng hơn vào mùa nóng

Cá thu có hàm lượng đạm cao, thịt béo và mềm, nhưng cũng chính vì thế mà chúng dễ phân hủy nhanh ở nhiệt độ cao. Khi bị hỏng, cá thu có thể sản sinh độc tố tương tự cá ngừ, gây các triệu chứng ngộ độc tương tự.

Cá thu

Vào những ngày nắng nóng, nếu cá thu không được giữ lạnh liên tục từ khi đánh bắt đến lúc bán, khả năng hỏng sẽ tăng nhanh. Người tiêu dùng nên quan sát kỹ màu sắc, mùi và độ đàn hồi của cá trước khi mua.

Cá nóc – chỉ nên ăn khi chắc chắn về nguồn gốc

Không giống hai loại cá trên, một số loài cá nóc chứa tetrodotoxin – chất cực độc tồn tại tự nhiên trong cơ thể cá. Chỉ một lượng rất nhỏ tetrodotoxin cũng có thể gây tê liệt cơ, ngừng hô hấp và tử vong.

Cá nóc

Do độc tố này không bị loại bỏ qua chế biến thông thường, cá nóc chỉ nên được tiêu thụ từ những nguồn đã qua kiểm định nghiêm ngặt. Ở nhiều nước, cá nóc được xếp vào nhóm thực phẩm hạn chế hoặc cấm bán.