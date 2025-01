Em gái kín tiếng của Cường đô la sở hữu tài sản khủng cỡ nào?

Chủ nợ cá nhân lớn của Quốc Cường Gia Lai

Báo cáo quản trị của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) cho biết cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Như Loan có 2 người con là Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Ngọc Huyền My. Tại doanh nghiệp phố núi này, bà My hiện là cổ đông lớn thứ 2 với gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG nắm giữ, tương đương 14,3% vốn công ty. Chỉ xếp sau cổ phần do bà Như Loan nắm giữ với số lượng hơn 101,9 cổ phiếu, tương đương 37,05% vốn. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch sáng ngày 22/1, khối tài sản bà My đang nắm giữ tại QCG có giá trị hơn 400 tỷ đồng.

Trong khi ông Nguyễn Quốc Cường là cái tên nổi tiếng với giới truyền thông khi là gương mặt chơi siêu xe nổi tiếng và đang giữ vị trí Tổng giám đốc của QCG thì bà Nguyễn Ngọc Huyền My lại khá kín tiếng. Dù vậy, cả ông Cường và bà My đều có sự gắn bó mật thiết với QCG khi không chỉ là chủ sở hữu vốn và lãnh đạo doanh nghiệp mà thường xuyên giữ vai trò là chủ nợ lớn của Quốc Cường Gia Lai.

Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (ngồi giữa, hàng đầu) là "chủ nợ" lớn của Quốc Cường Gia Lai

Báo cáo tài chính quý III/2024 của Quốc Cường Gia Lai cho biết trong quý III, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc, đã cho doanh nghiệp này vay 30 tỷ đồng. Qua đó, trở thành 1 trong 5 chủ nợ cá nhân của QCG. Các chủ nợ cá nhân còn lại của công ty là ông Lại Thế Hà, bà Lại Thị Hoàng Yến, bà Nguyễn Thị Như Loan và bà Nguyễn Ngọc Huyền My. Trong đó, bà My cho Quốc Cường Gia Lai vay gần 51 tỷ đồng.

Em gái Cường đô la làm chủ loạt công ty

Ngoài là chủ nợ và nắm giữ cổ phần của QCG, em gái Cường đô la cũng đang điều hành nhiều công ty của riêng mình. Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Huyền My đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Lyn Property.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Lyn Property có tiền thân là CTCP Bất động sản Đại Nam Land. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2019 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. 3 cổ đông sáng lập gồm bà Huỳnh Thị Bích Thu (2%), bà Nguyễn Ngọc Huyền My (49%) và ông Lầu Đức Duy (49%). Trong đó, bà My giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Đại Nam Land.

Chỉ một tháng sau khi thành lập, công ty đổi tên thành CTCP Lyn Property như hiện nay. Đến tháng 3/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng và tăng tiếp lên 220 tỷ đồng vào tháng 10 cùng năm, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Sở hữu tài sản khủng, nhưng bà Nguyễn Ngọc Huyền My (đánh dấu) là cái tên khá kín tiếng trước giới truyền thông

Theo website Lyn Property, doanh nghiệp này đang phát triển một số dự án bất động sản lớn tại TP HCM như trung tâm thương mại Central Premium tại quận 8; Lavida Plus tại quận 7; De Capella tại TP Thủ Đức; dự án Giai Việt Residence và Central Premium tại quận 8.

Ngoài CTCP Lyn Property, bà My và chồng còn góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Đại Nam, doanh nghiệp được thành lập năm 2007. Thời điểm tháng 7/2016, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Trong đó, ông Lầu Đức Huy góp 127,5 tỷ đồng tương đương 51% vốn, bà Nguyễn Ngọc Huyền My góp 115 tỷ đồng, tương đương 46% vốn và ông Nguyễn Quốc Cường góp 7,5 tỷ đồng tương đương 3% vốn. Ông Lầu Đức Huy giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 8/2020, ông Nguyễn Quốc Cường rút khỏi danh sách cổ đông doanh nghiệp này. Tỷ lệ góp vốn của ông Lầu Đức Huy và bà My cũng có sự thay đổi khi mỗi người góp 125 tỷ đồng, tương đương 50% vốn góp mỗi người.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp tháng 10/2022, ông Lầu Đức Huy vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty. Hiện công ty của vợ chồng bà My đang sở hữu loạt khách sạn sang trọng tại trung tâm quận 1, TP HCM.

Bà Huyền My cũng đang giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thế Như. Doanh nghiệp được thành lập tháng 4/2010, thời điểm tháng 10/2023, công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, bà Huyền My và ông Lại Thế Hà mỗi người góp 5 tỷ đồng, tương đương 10% vốn góp, bà Nguyễn Thị Như Loan góp 40 tỷ đồng tương đương 80% vốn.

Nữ doanh nhân sinh năm 1983 cũng đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Quốc Cường Land. Doanh nghiệp được thành lập tháng 9/2015, tuy nhiên cơ cấu vốn và cổ đông không được công bố chi tiết.