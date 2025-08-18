Kinh tế 24h: Giá vàng ‘neo’ cao, doanh nghiệp tăng mạnh mua vào

Giá vàng ‘neo’ cao, doanh nghiệp tăng mạnh mua vào

Sáng 17/8/2025, giá vàng miếng SJC ổn định ở mức 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra), với giá mua vào 123,5 triệu đồng/lượng, theo Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn. Các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Doji cũng niêm yết tương tự. Đáng chú ý, chênh lệch mua vào - bán ra thu hẹp còn 1 triệu đồng/lượng, thậm chí hệ thống vàng Mi Hồng giảm xuống 0,5 triệu đồng/lượng (124 - 124,5 triệu đồng/lượng), so với mức 2-5 triệu đồng trước đây, nhằm thu hút vàng từ thị trường.

Giá vàng neo cao

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 4-5 triệu đồng/lượng, với Bảo Tín Minh Châu niêm yết 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, Mi Hồng 117,5 - 119 triệu đồng/lượng, đều ổn định so với ngày trước. Giá vàng thế giới giữ ở mức 3.335 USD/ounce, khiến vàng miếng SJC cao hơn 18 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 25.249 đồng/USD, với biên độ ±5% (tỷ giá trần 26.511 đồng/USD, sàn 23.987 đồng/USD). Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD, VietinBank 25.905 - 26.445 đồng/USD. Giá USD tự do dao động 26.486 - 26.556 đồng/USD.

Việc thu hẹp chênh lệch giá vàng phản ánh chiến lược của doanh nghiệp nhằm tăng cường thu mua, trong bối cảnh giá vàng trong nước duy trì ở mức cao và cách biệt lớn với giá thế giới, thúc đẩy hoạt động giao dịch trên thị trường.

Nhà phân phối ôtô Mercedes giảm lãi nửa đầu năm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (Haxaco), nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz và MG, báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2025 đạt gần 27 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 1.988 tỷ đồng, giảm 8%, với kinh doanh xe chiếm 87%, còn lại từ dịch vụ sửa chữa và phụ tùng. Dù lỗ thuần hơn 3 tỷ đồng do chi phí lãi vay, bán hàng và quản lý tăng, Haxaco vẫn có lãi nhờ thanh lý tài sản và hỗ trợ từ hãng.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Tiến Dũng cho biết phân khúc xe phổ thông cải thiện, giúp ổn định doanh thu, nhưng xe sang chưa hồi phục, chịu áp lực cạnh tranh giá và chi phí mở rộng. Haxaco đặt mục tiêu lãi trước thuế 260 tỷ đồng năm 2025, hiện đạt 15% kế hoạch. Mirae Asset dự đoán doanh thu đạt 6.378 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 271 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 33%, với sản lượng xe MG tăng 66%, trong khi Mercedes-Benz giảm 12%.

Haxaco là nhà phân phối Mercedes-Benz hàng đầu Việt Nam, đồng thời kinh doanh xe MG. Cơ cấu cổ đông biến động khi quỹ PYN Elite Fund (Phần Lan) giảm sở hữu từ 10,7% xuống 3,93%, không còn là cổ đông lớn. Quỹ AFC VF Limited (Cayman Islands) cũng giảm sở hữu còn 4,64%. Cổ phiếu HAX chốt phiên cuối tuần tại 14.100 đồng, giảm 4%, vốn hóa thị trường khoảng 1.500 tỷ đồng.

Hộ, cá nhân cho thuê nhà không nộp thuế, Cục Thuế đề nghị các địa phương vào cuộc

Cục Thuế vừa gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường phối hợp quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng. Hiện nhiều trường hợp không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động này, gây thất thu thuế.

Cục Thuế yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo UBND xã, phường, tổ dân phố chia sẻ thông tin về các hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, dịch vụ lưu trú với cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ cung cấp bản đồ số hộ kinh doanh, báo cáo UBND và các sở, ngành để kiểm tra, rà soát doanh thu, mức thuế và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Các sở, ngành liên quan như Công an, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Phòng cháy chữa cháy được đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng bộ cơ sở dữ liệu để quản lý sát thực tế. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi công văn đến các địa phương, đề xuất phối hợp chống thất thu thuế.

Năm 2024, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 25.953 tỷ đồng, vượt 120% so với năm 2023, cho thấy hiệu quả quản lý thuế, nhưng vẫn cần tăng cường rà soát để đảm bảo tuân thủ đầy đủ.

Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp nhận trát phạt từ UBCKNN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin. CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) bị phạt 100 triệu đồng, gồm 85 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất và riêng năm 2024 đã kiểm toán, báo cáo thường niên (BCTN), báo cáo quản trị (BCQT) năm 2024, và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2025.

TST còn bị phạt 15 triệu đồng vì không xây dựng quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát. Cổ phiếu TST bị hạn chế giao dịch và cảnh báo từ ngày 14/8 do chậm tổ chức ĐHĐCĐ 2025, trước đó đã bị hạn chế vì BCTC 2023 bị từ chối ý kiến kiểm toán và nộp BCTC 2024 muộn 45 ngày.

CTCP Simco Sông Đà (SDA) bị phạt 235 triệu đồng, gồm 85 triệu đồng do không công bố đúng hạn BCTC tổng hợp năm 2024, BCTN 2024, BCTC bán niên 2023, quý III/2023, bán niên 2024 trên hệ thống UBCKNN, HNX và công ty. SDA còn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố sai lệch lợi nhuận sau thuế: năm 2023 báo cáo lãi hơn 7 tỷ đồng nhưng thực tế lỗ 29 tỷ đồng; nửa đầu 2024 báo lãi 4,4 tỷ đồng nhưng lỗ 6,6 tỷ đồng. SDA phải cải chính hoặc hủy thông tin sai lệch. Simco Sông Đà, tiền thân là Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà (1997), hoạt động trong xuất khẩu lao động, đào tạo, kinh doanh giấy và thương mại.