Anh thợ hàn thành Youtuber 10 triệu người đăng ký, doanh thu tiền tỷ

Chàng trai làm thợ hàn nhận nút kim cương của Youtube

Lâm Vlog (tên thật là Lê Hoàng Vũ Huy, sinh năm 1990) là cái tên không còn xa lạ trong cộng đồng Youtuber Việt Nam. Anh chuyên làm các video mang tính giải trí như trò chơi, du lịch, review, ăn uống, chế tạo, trải nghiệm, thử nghiệm, thử thách.

Lâm Vlog nhận nút kim cương từ Youtube.

Trước khi trở thành Youtuber đình đám, anh có hoàn cảnh khá khó khăn. Lâm Vlog từng chia sẻ đã phải nghỉ học để bươn chải kiếm tiền mưu sinh từ năm lớp 11 và làm nghề hàn cửa sắt, hàn đồ sắt để phụ giúp kinh tế trong 8 năm.

Đầu năm 2016, Lâm bắt đầu làm video và đăng lên YouTube. Các clip trên kênh Lâm Vlog thường có nội dung khá đa dạng, về rất nhiều chủ đề như trải nghiệm, ẩm thực, du lịch... Đặc biệt, Lâm tập trung thực hiện các kiểu thử thách sinh tồn, thí nghiệm lạ lùng và những thử thách ăn uống khó đỡ.

Từ năm 2020, Lâm Vlog chuyển sang quay video cùng với nhóm bạn bè. Năm 2021, Lâm Vlog vượt qua loạt tên tuổi đình đám như Hậu Hoàng, Ẩm Thực Mẹ Làm... để giành chiến thắng tại hạng mục Hot YouTuber của năm của một giải thưởng lớn.

Tháng 12/2023, Lâm Vlog thông báo kênh Youtube cán mốc 10 triệu người đăng ký, đồng nghĩa với việc nam YouTuber nhận được nút Kim cương danh giá từ nền tảng này.

Nội dung các clip trên kênh Lâm Vlog có bối cảnh khá đơn giản, chủ yếu tập trung khai thác nhiều thử thách độc lạ, sinh tồn nên thu hút nhiều cư dân mạng theo dõi. Ví dụ như clip “thử thách 50 giờ đi phượt bằng xe ô tô” đăng tải vào 4 tháng trước đạt 5,8 triệu lượt xem. Hay clip gần đây nhất của Lâm Vlog là “người cuối cùng còn thử thử thách sinh tồn trong rừng sẽ thắng 10 triệu”, đăng tải chưa tròn 1 tuần đã đạt 2,5 triệu lượt xem.

Lâm Vlog kiếm tiền ra sao?

Hiện tại kênh Youtube Lâm Vlog sở hữu 10,9 triệu người đăng ký, đăng tải 708 video. Với lượt đăng ký “khủng” cũng như lượt xem “triệu view” cho mỗi clip, nhiều cư dân mạng cho rằng thu nhập hàng tháng của YouTuber này hẳn sẽ “không phải dạng vừa”.

Mỗi tháng kênh Youtube Lâm Vlog có thể kiếm 7.500 USD đến 120.000 USD - theo thống kê từ Social Blade.

Theo số liệu thống kê từ Social Blade - một chuyên trang uy tín trên thế giới để “đo” về chỉ số của mạng xã hội, hàng tháng, kênh Lâm Vlog có thể kiếm được từ 7.500 – 120.000 USD (197 triệu – 3,1 tỷ đồng). Cũng theo trang này, thu nhập mỗi năm của kênh Lâm Vlog dao động từ 87.000 – 1,4 triệu USD (2,2 – 36,7 tỷ đồng).

Những con số trên chỉ mang tính tham khảo, dự đoán vì thu nhập thực tế của mỗi YouTuber còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, với độ phủ sóng rộng và số lượt đăng ký, lượt xem “khủng” thì thu nhập mỗi tháng của hot YouTuber này cũng là một con số không hề nhỏ chút nào. Ngoài thu nhập từ Youtube, Lâm Vlog còn có thể kiếm thêm tiền từ các hợp đồng quảng cáo và tiếp thị liên kết (affiliate marketing).

Hiện tại, Lâm Vlog sở hữu Công ty TNHH MTV Lâm Media, thành lập năm 2024 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký ngành chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Lâm Vlog còn lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực bằng việc nghiên cứu và cho ra mắt một loại sốt chấm dùng để chấm trái cây, hải sản, thịt nướng, nấu lẩu..., được bán trên các nền tảng thương mại điện tử từ tháng 12/2024.