Những loại sâm quý của Việt Nam: Từ vài trăm nghìn đến hàng tỷ đồng/củ

Sâm Ngọc Linh – “quốc bảo” của Việt Nam

Sâm Ngọc Linh được coi là biểu tượng sâm Việt, nổi bật nhờ hàm lượng saponin cao hơn hẳn nhiều loại sâm khác trên thế giới. Loại sâm này chứa hàng chục hợp chất quý, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phòng chống bệnh tật.

Giá sâm Ngọc Linh phụ thuộc vào tuổi sâm. Sâm tươi 5–7 năm tuổi hiện dao động 90–120 triệu đồng/kg. Sâm từ 7–10 năm tuổi đạt mức 150–250 triệu đồng/kg, và loại trên 10 năm tuổi có thể lên tới 350 triệu đồng/kg.

Cây sâm Ngọc Linh được bán với giá 870 triệu đồng.

Đặc biệt, những củ sâm rừng tự nhiên, tuổi đời hàng chục năm, hình dáng độc đáo có giá hàng trăm triệu đồng mỗi củ. Cá biệt, có củ được định giá tới cả tỷ đồng – xứng đáng với danh xưng “quốc bảo” của núi rừng Việt Nam.

Đẳng Sâm rừng – Loại sâm giá rẻ

Đẳng Sâm rừng (tên khoa học Codonopsis pilosula) sinh trưởng tốt ở các vùng núi phía Bắc Việt Nam. Đây là loại dược liệu được đánh giá cao nhờ khả năng giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe và hỗ trợ tiêu hóa.

Nhờ tác dụng bồi bổ, Đẳng Sâm thường được sử dụng trong các bài thuốc Đông y, đặc biệt là cho người mới ốm dậy hoặc cơ thể suy nhược.

Đẳng sâm

Giá bán hiện nay của Đẳng Sâm rừng dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng và nguồn gốc thu hái.

Thổ hào sâm – “đặc sản” miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thổ hào sâm, còn được biết đến với tên gọi Sâm Bố Chính, là loài đặc hữu của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là loại sâm mềm, vị ngọt nhẹ, thường được dùng để chữa ho, mất ngủ, bồi bổ cơ thể và hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Thổ hào sâm

Người dân địa phương thường trồng Thổ hào sâm trong vườn nhà hoặc thu hái từ tự nhiên, sau đó phơi khô làm thuốc. Loại sâm này cũng được ngâm mật ong hoặc chế biến thành trà.

Giá thị trường của Thổ hào sâm hiện khoảng 300.000–380.000 đồng/kg.