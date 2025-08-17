Vé concert “Tự hào là người Việt Nam” được rao bán rầm rộ, giá lên đến 6,5 triệu đồng/cặp

Vé miễn phí được rao bán rầm rộ

Chỉ còn ít giờ nữa là đến chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” sẽ diễn ra tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mặc dù Ban tổ chức (BTC) cho biết, chương trình phát vé miễn phí nhưng trên các hội nhóm, mạng xã hội Facebook, vé chương trình lại được rao bán rầm rộ với giá “trên trời” khiến nhiều người bất ngờ.

“Mình có vài vé B ngồi E6 ngay trung tâm, giá 4 triệu đồng/gặp. Giao dịch trực tiếp tại Hà Nội luôn ạ”, người bán vé tên Trịnh Quỳnh Mai rao bán.

Vé chương trình phát miễn phí nhưng được nhiều người rao bán trên các hội nhóm mạng xã hội với giá cao. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ rao bán công khai, ngay khi chương trình có thông báo hướng dẫn đăng kí phát vé miễn phí, trên Facebook lập tức xuất hiện nhóm “Trao đổi pass vé Concert Quốc gia Tự hào là người Việt Nam”. Tính đến ngày 17/8, nhóm này có tới 14 nghìn thành viên trao đổi, mua bán vé.

“Mình có 1 cặp SVIP cần bán giá rẻ, có lối đi riêng đại biểu, giá chỉ 6,5 triệu đồng. Giao dịch trực tiếp, không cần cọc”, tài khoản tên Phùng Minh Nhật rao bán vé dành cho khách mời VIP với giá “cắt cổ” trên Facebook.

Từng hào hứng điền các thông tin theo mẫu của chương trình để nhận vé miễn phí nhưng không có tên trong danh sách nhận vé, chị Lê Minh Loan (Hà Nội) liền lên “chợ đen” hỏi mua. Tuy nhiên, chị hết sức bất ngờ khi vé chương trình phát miễn phí lại được rao bán với giá “trên trời”.

“Tôi làm đủ các bước theo yêu cầu của BTC như chia sẻ bài viết của chương trình, thay hình nền đại diện Facebook, điền mẫu đăng kí… từ ngày 10/8. Đến ngày 11/8, BTC khoá link đăng kí và ngày 12/8 mở lại. Tôi cứ nghĩ mình đăng kí sớm sẽ có vé và chương trình vẫn còn suất phát vé miễn phí nên rủ thêm chồng, anh em, bạn bè, đồng nghiệp cùng đăng kí nhận vé miễn phí”, chị Loan kể.

Tuy nhiên, khi BTC công bố danh sách nhận vé miễn phí, chị Loan không thấy có tên của mình và bất kì người quen nào của mình có trong danh sách. Muốn đi, chị phải lên mạng để tìm mua nhưng giá vé quá cao, chị đành từ bỏ ý định đi xem.

Thậm chí vé dành cho khách mời VIP được rao bán với giá lên tới 6,5 triệu đồng/cặp. (Ảnh chụp màn hình)

Tương tự, chị Hồng (Hà Nội) cũng đăng kí nhận vé miễn phí từ trước ngày 12/8 nhưng cũng không có trong danh sách được nhận vé. Tìm người chia sẻ lại vé nhưng chị Hồng đều nhận được “báo giá” từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng một vé.

“Người thật sự khao khát muốn đi thì không có vé, người không muốn đi thì được tặng rồi bán lại kiếm lời. Nếu ai có vé mà bận công việc không đi được thì nhường cho người khác, lấy 200-300 nghìn gọi là tiền công thôi, đằng này bán quá cao. Buồn thật”, chị Hồng nói.

Ban tổ chức nói gì?

Trước tình trạng vé miễn phí của chương trình được rao bán, mua đi bán lại trên các nền tảng khiến nhiều người bức xúc, BTC chương trình đã thừa nhận một số sai sót như: Công khai số lượng vé chưa khớp so với kế hoạch ban đầu; Đóng link đăng ký chậm hơn dự kiến; Không lường trước được tình trạng vé bị mua bán lại trên chợ đen...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" có tới 30.000 vé phát miễn phí. (Ảnh: BTC)

“Những thiếu sót này đã gây hiểu lầm và ảnh hưởng tới niềm tin của quý vị. Chúng tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm và chân thành xin lỗi. Chúng tôi cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc, đảm bảo mọi khâu của chương trình được minh bạch – chuyên nghiệp – xứng đáng với sự mong đợi và tình cảm của công chúng, BTC viết.

Đồng thời, BTC cho biết, không ủy quyền cho bất kỳ tập thể hay cá nhân nào bán vé. Vé 100% miễn phí.

“Một số trang mạng đang rao bán vé – chúng tôi đã xác định được nguồn vì trên vé có số dãy cụ thể. Đây là hành vi vi phạm pháp luật”. BTC cảnh báo.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không chỉ là một đêm nghệ thuật, "Tự hào là người Việt Nam" là lời tri ân sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh.

Chương trình góp phần lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử, hun đúc tinh thần Uống nước nhớ nguồn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự kiện này dự kiến có 30.000 khán giả tham gia.

Tại đây, mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về hành trình 80 năm kiêu hãnh của dân tộc - hành trình của một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và không ngừng vươn lên.