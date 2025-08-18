Loại côn trùng có nọc độc chết người được lùng mua để lấy “thịt”, giá lên đến 750 nghìn đồng/kg

Là thành viên lớn nhất và hung hãn nhất trong họ ong bắp cày, ong vò vẽ có độc tính rất cao và có thể gây chết người khi bị đốt.

Họ ong vò vẽ bao gồm ong vò vẽ, ong đất và ong vàng. Nhóm này có ngòi nọc trơn, không ngạnh, có thể đốt nhiều lần. Đặc biệt, nọc của chúng là một hỗn hợp với khoảng 40 thành phần, có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, suy thận cấp… ở người sau khi bị đốt.

Ong vò vẽ có nọc độc rất nguy hiểm. (Ảnh: Tịnh Tịnh)

Mức độ nặng của liều độc phụ thuộc vào loại ong, số nốt và vị trí đốt. Đối với người lớn, nếu bị ong vò vẽ đốt trên 30 nốt và trẻ em là trên 10 nốt, nếu không được xử lý kịp thời, nạn nhân rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, ở nhiều nơi, người ta thường gọi ong vò vẽ là ong tử thần.

Là loài ong có nọc độc nguy hiểm, không cho mật ngọt như các loài ong khác nhưng nhộng của loài ong này lại là món khoái khẩu được nhiêu người yêu thích, đặt mua về làm mồi nhậu.

Nhộng ong được coi là món ăn khoái khẩu có giá đắt đỏ. (Ảnh: Hà Xuân Thanh)

Bán tổ ong vò vẽ tại Hà Nội, chị Đỗ Thị Hoà cho biết, nhộng ong loại 1 được chị bán với giá lên tới 750 nghìn đồng/kg, thấp nhất là 250 nghìn đồng/kg.

“Giá nhộng ong loại 1 mua tại cửa rừng đã 480-500 nghìn đồng/kg rồi nên vận chuyển từ Thanh Hoá ra Hà Nội mất cước xe, thêm một số phụ phí nữa nên phải bán từ 700-750 nghìn đồng/kg. Các đầu mối phía trong sẽ mua tổ ong về, tách riêng từng loại nhộng rồi cung cấp sỉ cho những người bán lẻ hoặc nhà hàng…”, chị Hoà cho hay.

Ong vò vẽ tách tầng bán với giá từ 200-350 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Cúc Lan)

Theo chị Hoà, nhộng ong không phải mùa nào cũng có. Các loại ong có thể lấy nhộng ăn là ong vàng, ong đất, ong vò vẽ. Khoảng tháng 6 âm lịch là bắt đầu ong có nhộng. Nhộng ong rộ nhất là từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch nên giá hiện tại vẫn là còn rẻ.

“Tôi bán 750 nghìn đồng/kg mà có bao nhiêu cũng hết. Riêng loại nhộng ong rẻ nhất chỉ 250 nghìn đồng/kg thì lại ế, vài tạ cũng có. Đây là ong non có phân, hôi lắm. Dân sành ăn họ chừa loại này ra”, chị Hoà bật mí.

Nhộng ong vò vẽ là món ăn ngon và bổ dưỡng, nhiều người đặt mua về ăn. (Ảnh: Cúc Lan)

Đặt mua một lúc 4kg tổ ong vò vẽ từ Phú Thọ về Hà Nội với giá 280 nghìn đồng/kg, anh Trần Hoàng, trú tại phường Ô Chợ Dừa cho biết, nếu mua nguyên nhộng ong, giá là 500 nghìn đồng/kg.

“Mua nguyên nhộng thì vận chuyển từ Phú Thọ xuống Hà Nội, đến tay mình không đảm bảo bằng mua nguyên tổ. Mình mua cả tổ sau khi đã tách tầng, sau đó về lấy nhíp gắp lấy ong non, vừa ngon vừa đảm bảo”, anh Hoàng nói.

Ong vò vẽ sau khi tách ra khỏi tổ được chia làm nhiều loại khác nhau, con non, con già và nhộng. (Ảnh: Cúc Lan)

Theo anh Hoàng, ở Hà Nội cũng có một vài người bán nhộng ong vò vẽ nhưng giá loại 1 lên đến 700 nghìn đồng/kg. May mắn là anh có người quen, mua giúp được tận gốc nên được giá rẻ hơn. Những con ong già, có cánh màu nâu đen sẽ được anh mang đi ngâm rượu để xoa bóp. Ong non và nhộng được anh chia theo từng bữa, cấp đông để ăn dần.

Cũng là người rất yêu thích các món chế biến từ nhộng ong, chị Cúc Lan (Phú Thọ) cho biết, mùa này, bà con quê chị sau khi đi bắt ong rừng về thường chế biến thành nhiều món ăn độc đáo. Ngon nhất phải kể đến là nhộng ong rang lá chanh, cháo nhộng ong, nhộng ong xào măng chua và nhộng ong xào lá lốt.

Món nhộng ong vò vẽ xào lá lốt. (Ảnh: Cúc Lan)

“Nhộng ong sau khi tách ra khỏi tổ sẽ mang đi chần qua nước sôi, để ráo nước. Sau đó, phi thơm hành khô với mỡ lợn rồi cho nhộng ong vào xào. Nêm gia vị, mắm, muối, hạt tiêu và chút đường. Cuối cùng, thêm một nắm lá lốt thái nhỏ vào, đảo thêm tầm 5 phút nữa là ăn được. Ngon lắm”, chị Lan nói.

Chị Lan cũng lưu ý rằng, nhộng ong mặc dù rất ngon và bổ dưỡng nhưng một số người có thể bị dị ứng khi ăn nhộng ong do cơ địa không hợp. Vì vậy, nếu chưa ăn nhộng ong bao giờ thì nên ăn thử một chút, nếu không thấy có hiện tượng dị ứng thì ăn tiếp.