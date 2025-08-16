Danh tính đại gia cùng Huấn Hoa Hồng đầu tư vườn tùng la hán Nhật trăm tỷ

Doanh nhân cùng Huấn Hoa Hồng đầu tư vườn tùng trăm tỷ là ai?

Tháng 5/2025, Huấn Hoa Hồng khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại Hoài Đức (Hà Nội). Vườn tùng cung cấp đa dạng các loại tùng Nhật Bản, mỗi cây có giá đến cả tỷ đồng.

Được biết pháp nhân đứng sau vườn tùng của Huấn Hoa Hồng là Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP, thành lập vào tháng 4/2024, do ông Đặng Hoàng Anh Chiến làm Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật.

Huấn Hoa Hồng và ông Đặng Hoàng Anh Chiến tại buổi khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP hồi tháng 5/2024.

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Theo danh sách thành viên góp vốn, Đặng Hoàng Anh Chiến và Bùi Xuân Huấn mỗi người góp 4 tỷ đồng (tỷ lệ 44,445%), Nguyễn Thị An Trang và Phạm Thị Ngọc Linh mỗi người góp 500 triệu đồng (tỷ lệ 5,555%).

Trước khi cùng Huấn Hoa Hồng phát triển và kinh doanh vườn tùng Nhật, ông Đặng Hoàng Anh Chiến (thường gọi là Đặng Chiến) đã là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bán lẻ điện tử và công nghệ tại Việt Nam.

Ông Đặng Chiến thường được gọi là Chiến Điện máy XANH, bởi quãng thời gian đồng hành khá dài với chuỗi bán lẻ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động này. Ông còn từng giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh - thương hiệu nổi tiếng với chuỗi Điện máy Trần Anh.

Bên cạnh lĩnh vực bán lẻ điện tử, trong giới giải trí, nam doanh nhân 8X còn được biết đến với vai trò là bầu show ca nhạc. Công ty TNHH DC ENTERTAINMENT của ông Đặng Chiến thành lập vào tháng 11/2024, hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Những thú chơi đậm chất thượng lưu của vị doanh nhân 8X

Doanh nhân Đặng Chiến thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, câu chuyện đời thường trên mạng xã hội, phần nào hé lộ cuộc sống giàu có. Trang cá nhân của ông đạt 34 nghìn người theo dõi, kênh TikTok cũng không kém cạnh khi có 28,1 nghìn người theo dõi.

Căn phòng được ông Đặng Chiến đầu tư tiền tỷ chỉ để thỏa mãn niềm đam mê nghe nhạc.

Là người yêu âm nhạc, ông Đặng Chiến đầu tư hẳn một phòng nghe nhạc high-end tại nhà riêng. Căn phòng được ông Chiến dùng làm nơi tiếp đón nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và những người thuộc giới thượng lưu.

Ông Đặng Chiến từng gây choáng váng khi chia sẻ chi tiền đầu tư cho căn phòng nghe nhạc khoảng 15 tỷ đồng. Căn phòng có diện tích vỏn vẹn 26m2, tuy nhiên, những đồ vật giá trị của căn phòng lên đến hơn 10 tỷ chỉ để phục vụ nhu cầu giải trí của chủ nhân.

Ví dụ như phần trần nhà căn phòng được thiết kế hoàn toàn bằng tre nhập khẩu, phong cách ô bàn cờ, có giá trị khá lớn nhưng mục đích chính cũng chỉ để giảm tiếng ồn. Chiếc đầu CD có giá hơn 600 triệu đồng, bộ xử lý âm thanh có giá 2,3 tỷ đồng, bộ giải mã âm thanh gần 800 triệu đồng. Đặc biệt, hệ thống dây điện có giá khoảng 2 tỷ đồng.

Một không gian thư giãn khác của ông Đặng Chiến là phòng trà, chỉ vỏn vẹn 10m2 nhưng giá trị bằng cả một căn nhà. Bên trong căn phòng đầy đủ các loại ấm chén, tượng, dụng cụ, tác phẩm nghệ thuật làm bằng đá và gỗ được ông Đặng Chiến sưu tầm.

Vị đại gia sinh năm 1985 còn có thú vui nuôi cá Koi và cá rồng đắt tiền. Mỗi con cá Koi có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. tiền duy trì bể cá Koi mỗi tháng đã hết gần chục triệu, bằng tiền đi thuê 1 căn chung cư.