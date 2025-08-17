“Ngón tay quỷ” mọc trên cây, ngắt bán thu hơn nửa triệu/kg

Quả mọng xấu xí, dinh dưỡng “khủng”

Có một loại trái cây dại ở châu Á đang được ví như “mỏ vàng” vì giá bán cực cao, lên đến gần 600.000đ/kg.

Loại quả này có hình dạng méo mó, hơi thuôn dài, màu sắc thâm tím, nhìn từ xa giống như những “ngón tay quỷ” mọc trên cây. Tuy nhiên, trái ngược với ngoại hình kém bắt mắt, loại quả này lại rất giàu dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao.

Người ta thường gọi chúng là quả haskap (tên khoa học: Lonicera caerulea). Bạn có thể tìm thấy chúng ở Nhật Bản, Triều Tiên. Thậm chí, người Triều Tiên còn xuất khẩu haskap sang Trung Quốc, giá bán trên thị trường xứ Trung lên đến 100 - 160 NDT (357.000 - 570.000đ)/kg.

Ngoài ra, một số vùng lạnh như Nga cũng là nơi sinh trưởng của haskap. Bởi loài thực vật này có khả năng chịu lạnh đáng kinh ngạc, có thể chịu được mức nhiệt -48°C.

Cụ thể hơn, haskap thuộc họ kim ngân và là một loại cây bụi chịu lạnh, có tuổi thọ lên đến 30 năm. Trong thời kỳ ra hoa, ngay cả khi nhiệt độ xuống tới -8°C, cây vẫn có thể nở hoa bất chấp cái lạnh thấu xương.

Cây thích mọc ở những khoảng đất trống ven rừng, bên bờ sông hoặc đầm lầy. Quả haskap rất được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, chua ngọt đan xen và mọng nước.

Từ tháng 8 đến tháng 9 là thời điểm quả chín. Quả nhỏ dần chuyển từ màu xanh sang màu xanh tím. Mỗi quả tròn trĩnh, căng mọng, bề mặt phủ một lớp sương mỏng màu trắng.

Quả haskap có thể được dùng để chế biến mứt, đồ uống và rượu trái cây. Ngoài ra, quả cũng rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều loại vitamin, axit amin, kali và magie. Thậm chí, hàm lượng anthocyanin trong quả haskap còn cao gấp 5 lần việt quất.