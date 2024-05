Công ty BĐS hoa hậu Ngọc Hân vừa nghỉ làm Phó tổng giám đốc kinh doanh ra sao?

Bà Đặng Thị Ngọc Hân sinh năm 1989, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Hồi tháng 3/2022, Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT). Tuy nhiên, mới đây, Hội đồng quản trị NTV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc với bà Đặng Thị Ngọc Hân, vì lý do "cần tập trung cho mục tiêu cá nhân khác".

Theo báo cáo tài chính được NTV công bố, trong hơn 2 năm giữ vị trí Phó tổng giám đốc NVT, hoa hậu Ngọc Hân là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp có thù lao cao nhất.

Hoa hậu Ngọc Hân từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc NVT

Theo đó, trong năm 2022, Hoa hậu Ngọc Hân nhận thù lao 933,333 triệu đồng, chỉ đứng sau ông Phạm Thành Thái Lĩnh và ông Vũ Hồng Quỳnh. Sang năm 2023, thu nhập của hoa hậu sinh năm 1989 lên tới 1,4 tỷ đồng, trung bình gần 117 triệu đồng mỗi tháng và là người có thu nhập cao nhất trong ban lãnh đạo của NVT. Thù lao của Hoa hậu Ngọc Hân cao hơn thù lao của Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh khoảng 860 triệu đồng, tức gấp 2,6 lần.

Ngoài vị trí lãnh đạo tại NVT, trước đó, vào đầu năm 2021, Ngọc Hân trở thành cổ đông lớn của chuỗi cầm đồ T99 với khoản đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Cô cũng có thương hiệu thời trang riêng.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2023, doanh thu NVT tăng khoảng 12% lên mức kỷ lục hơn 377 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn, công ty thu được 192,6 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 13% so với năm trước. Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 15% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm rất nhẹ. Kết quả, NVT báo lãi sau thuế hơn 35 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với con số chỉ 16,3 tỷ đồng năm 2022.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, NVT ghi nhận doanh thu hơn 113,5 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số chỉ 92,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ đi giá vốn, công ty thu được 192,6 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 13% so với năm trước. Sau khi trừ các khoản chi phí, NVT ghi nhận lãi sau thuế 16,6 tỷ đồng, tăng hơn 8 lần so với con số chỉ 1,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

NVT có tổng tài sản 1.074 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp là gần 519 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 115 tỷ đồng và nợ dài hạn 404 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 26 tỷ đồng; vay nợ thuê tài chính dài hạn 251 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sắp tới, ông Đỗ Quang Hải được đề cử vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bà Đinh Thị Hạnh, ông Nguyễn Hồ Ngọc và Vũ Hà Nam được đề cử vào Ban kiểm soát của doanh nghiệp.

