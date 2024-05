Nhà đất vùng ven được săn đón, giao dịch tăng mạnh

Giá căn hộ chung cư tăng liên tục trong nhiều năm qua và tăng đột biến trong những tháng đầu năm nay. Giá căn hộ chung cư bị đẩy cao khiến nhiều nhà đầu tư và cả người mua ở thực cũng "chùn tay". Không ít người quyết định dừng việc mua bán căn hộ chung cư thời điểm này.

Một bộ phận những người có nhu cầu ở thực và đầu tư bắt đầu dịch chuyển sang tìm kiếm nhà đất thổ cư để ổn định chỗ ở và đầu tư khiến giao dịch nhà đất thổ cư nhiều khu vực tại Hà Nội trở nên sôi động. Anh Bình (Thái Nguyên) cho biết cuối tháng 3 vừa qua, trước việc giá chung cư liên tục tăng mạnh từ đầu năm, gia đình anh đã quyết định chuyển sang mua nhà mặt đất tại Yên Nghĩa – Hà Đông. Ông bố 2 con chia sẻ, sau một thời gian tìm kiếm đã quyết định mua căn nhà 4 tầng trong ngõ được xây dựng từ năm 2020 có diện tích sàn 38m2 với giá 2,48 tỷ đồng.

Báo cáo bán hàng của OneHousing cho biết tổng lượng giao dịch nhà đất thổ cư trong quý 1/2024 tại Hà Nội đạt 9.800 căn. Trong đó, các giao dịch dưới 5 tỷ đồng chiếm tới 44%. Chỉ tính riêng trong tháng 3, lượng giao dịch nhà đất thổ cư đạt xấp xỉ 5.000 căn, tăng 153% so với T2/2024 và tăng 38% so với T12/2023, cho thấy thị trường thổ cư có dấu hiệu sôi động trở lại sau Tết.

Lượng giao dịch tháng 3/2024 chủ yếu đến từ nhà trong ngõ tại các quận ngoài trung tâm như Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm. Số lượng giao dịch tại nhóm quận này tăng 176% so với T2/2024. Giao dịch tại các quận trung tâm cũng tăng gấp đôi so với T2/2024, tập trung tại các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa.

Phân khúc nhà đất từ 3-4 tỷ đồng được quan tâm nhiều, khách hàng tập trung nhiều

Báo cáo của OneHousing cho biết tổng lượng giao dịch nhà trong ngõ trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 9.000 căn, khu vực ngoài trung tâm chiếm gần 92% do mặt bằng giá trung bình chỉ tương đương gần 50% so với các quận trung tâm. Đơn giá đất nhà trong ngõ ghi nhận xu hướng tăng trung bình 2,9%-8,0% từ 2020 đến nay. Trong Q1/2024 đã đạt mức gần 170 triệu đồng/m2 đối với khu vực trung tâm, và gần 100 triệu đồng/m2 đối với khu vực ngoài trung tâm.

Tổng lượng giao dịch nhà mặt phố Q1/2024 đạt gần 900 căn, chủ yếu ghi nhận nhiều hơn tại các quận trung tâm do lợi thế kinh doanh. Đơn giá đất nhà mặt phố ghi nhận xu hướng tăng từ 2020 đến nay, hiện trong Q1/2024 đã đạt mức gần 400 triệu đồng/m2 đất đối với khu vực trung tâm, gấp khoảng 2 lần so với khu vực ngoài trung tâm.

Lượng giao dịch nhà mặt phố T3/2024 vẫn tập trung tại 3 quận: Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai. Trong đó Q. Long Biên (chủ yếu tại các phường Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Thụy) và Q. Ba Đình (các phường Vĩnh Phúc, Ngọc Hà, Kim Mã) ghi nhận mức tăng giao dịch nhiều nhất từ T2/2024 đến T3/2024.

Dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan cũng cho biết nhà riêng 2-4 tỷ đồng là phân khúc có biến động lượt quan tâm tăng mạnh nhất do đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dân. Phân khúc giá dưới 2 tỷ đồng ít biến động nhất vì nguồn cung khan hiếm. Báo cáo của Batdongsan cũng cho biết nhà riêng ngoại thành Hà Nội có mức độ tìm kiếm tăng mạnh hơn so với TPHCM, theo đó lượt tìm kiếm nhà riêng ngoại thành Hà Nội tăng 12-43%.

Trong khi đó, theo tổng hợp số liệu từ Bộ Xây dựng, nhu cầu tìm kiếm nhà ở riêng lẻ, đất nền đã tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Giá bán tại Hà Nội được giao dịch tăng khoảng từ 5 - 15% so với cuối năm 2023 (giá bán dao động trong khoảng từ 80 - 220 triệu đồng/m2).

Theo đó, giá nhà đất ở dự án lớn tại Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, giá rao bán khoảng 100-125 triệu đồng/m2; giá nhà đất tại dự án trên đường 70, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, có giá rao bán khoảng 180 -250 triệu đồng/m2; giá nhà riêng tại Khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu Giấy) tăng khoảng 5,7% (lên mức 366,1 triệu đồng/m2); giá nhà riêng tại Vinhomes Green Villas (Nam Từ Liêm) tăng khoảng 3,3% (lên mức 208,6 triệu đồng/m2); Starlake Hà Nội (Tây Hồ) tăng khoảng 4,6% (lên mức 375,5 triệu đồng/m2); Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) tăng khoảng 4,1% (lên mức 165,2 triệu đồng/m2);…

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, nhà đầu tư đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường bất động sản. Do đó, phân khúc bất động sản thổ cư (nhà riêng) nhộn nhịp hơn, giá giao dịch nhà ở khoảng 3-4 tỷ đồng được quan tâm nhiều, khách hàng tập trung nhiều.

