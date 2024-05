Người mua choáng váng khi đất nền tăng giá chóng mặt

Với tài chính 2,5 tỷ đồng, anh Đình Tuyên cho biết đang muốn tìm một lô đất nền tại khu vực Hà Đông để xây nhà ổn định nơi sinh sống cho cả gia đình. Anh Tuyên chia sẻ bản thân thấy choáng váng bởi đà tăng mạnh của giá đất nền những khu vực anh và gia đình đi xem trong thời gian qua bởi với số tiền 2,5 tỷ đồng anh đang có chỉ mua được những nền đất có diện tích từ 30 đến 33m2 trong ngõ nhỏ từ 2-2,5m. Trong khi đó, với những lô đất có diện tích từ 35-40m2 anh xem đều được chủ nhà rao bán với mức giá từ 2,9 - 3,3 tỷ đồng.

“Những khu vực chúng tôi đi xem vài năm trước đều có giá khá rẻ, chỉ trên dưới 1 tỷ đồng là có thể mua được lô đất với diện tích 40-50m2, nhưng hiện nay muốn tìm mua một chỗ ở có diện tích rộng rãi như vậy thì số tiền phải bỏ ra vượt khả năng tài chính của gia đình”, anh Tuyên thừa nhận.

Ông bố 2 con này cho biết cách đây gần 2 tháng, một người bạn của anh xuống tiền mua lô đất nằm trên 2 mặt ngõ diện tích 44m2 với giá 1,95 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay có những lô đất với diện tích 30m2 cũng trên mặt ngõ đó đang được rao bán với giá 1,95 tỷ đồng, tương đương mức giá lên tới hơn 64 triệu đồng/m2. “Nếu không có người bạn của gia đình đã mua đất ở con ngõ đó trước đây thì chúng tôi cũng không thể biết rằng giá đất nền trong khu vực này đã tăng mạnh như vậy”, anh Tuyên chia sẻ thêm.

Giá rao bán đất nền một số khu vực tại Hà Nội tăng mạnh thời gian gần đây

Tương tự, gia đình chị Thanh (Thái Bình) cũng đang cảm thấy mệt mỏi trong nỗ lực tìm kiếm mua nhà đất để ổn định chỗ ở. Chị Thanh cho biết thời gian qua đã đi xem hàng chục lô đất, căn nhà khu vực Hà Đông, nhiều lô đất, căn nhà gia đình anh chị rất ưng ý. Tuy nhiên vướng mắc đến khi các bên thảo luận về mức giá chuyển nhượng.

Theo chị Thanh, những lô đất nền có diện tích 50-55m2, gia đình xem trong thời gian qua được rao bán với mức giá phổ biến từ 3,5 đến 3,9 tỷ đồng. Những ngôi nhà 4 tầng có diện tích sàn từ 40-42m2 được rao bán với mức giá lên tới 4,3 tỷ đồng…

Không chỉ những người có nhu cầu ở thực, nhiều người có tiền nhàn rỗi cũng đang xem đất nền là một kênh đầu tư tiềm năng trong bối cảnh giá chung cư, vàng biến động mạnh thời gian gần đây. Nhu cầu tăng cao khiến giá đất nền một số khu vực hạ tầng phát triển, dân cư đông đúc có xu hướng tăng nóng.

Báo cáo về thị trường BĐS trong 3 tháng đầu năm 2024 của Bộ Xây dựng cho biết lượng giao dịch trong 3 phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý I có xu hướng tăng so với quý IV/2023. Trong đó, riêng lượng giao dịch đất nền có 97.659 giao dịch thành công bằng 119,86% so với quý IV/2023 và bằng 145,18% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo thị trường bất động sản quý I vừa qua và dự báo quý II này của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, nhiều khu vực quận, huyện ngoại thành Hà Nội đang có mức giá đất nền tăng đột biến, nhất là những lô đất đã tách thửa. So với quý IV/2023, giá phân khúc đất nền tăng khoảng 5%, riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền khu công nghiệp có mức tăng 10-20%.

"Giá đất nền ở nhiều nơi đã ngừng giảm. Các sản phẩm đất nền giá dưới 2 tỷ đồng tại vùng ven trung tâm, tại các tỉnh, thành phố, có pháp lý đảm bảo, hạ tầng, tiện ích có sẵn, ghi nhận mức giá tăng lên tới 40% so với thời điểm thị trường khó khăn nhất", trích báo cáo của VARS.

Nhận định về thị trường bất động sản năm nay, không ít chuyên gia cho rằng, "đất nền vẫn là vua" để đầu tư dài hạn. Những nhà đầu tư sẵn "vốn thịt" hoặc dùng đòn bẩy tài chính thấp có thể cân nhắc xuống tiền. Dù nhận định đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc xuống tiền nhưng chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rơi vào "bẫy" giá.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch VARS cho biết, thời gian gần đây, có những khu vực vùng ven Hà Nội phân khúc đất nền lại đang tăng nóng, tăng ảo. Theo ông, hiện tượng trên là bất thường. Nhà đầu tư cá nhân trong thời điểm hiện tại tránh mua đất nền theo thông tin quy hoạch vì có giá cao, lãi thấp và chậm. Nếu quyết định đổ tiền vào các khu có quy hoạch thì nên tính toán kỹ, chọn lựa vị trí có triển vọng thực thi cao, thanh khoản nhanh.

Báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng đưa ra cảnh báo nhà đầu tư cần hết sức lưu ý trước khi xuống tiền mua đất nền thời điểm này, nên tìm hiểu kỹ mức giá phân khúc để tránh hình thành các cơn "sốt ảo", gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]