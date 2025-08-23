Kiếm tiền tỷ/tháng nhờ… trời quá nóng

Thiết bị làm mát “hái ra tiền”, thợ lắp đặt kiếm hàng chục triệu đồng/tháng

Vào mùa nóng cao điểm, các hoạt động ngoài trời thường bị hạn chế do thời tiết khó chịu. Trong những ngày này, hệ thống phun sương làm mát đang trở thành "vị cứu tinh" cho các không gian ngoài trời như quảng trường thương mại, đường phố và các điểm tham quan.

Tại Trung Quốc, gần đây, khi nhiệt độ tăng cao, một số quảng trường ở Vũ Hán đã lắp đặt thiết bị phun sương và được người dân địa phương ưa chuộng.

Tại sảnh chờ của ga Hán Khẩu, kết quả đo đạc cho thấy khu vực phun sương mát hơn khu vực xung quanh từ 3-5°C và nhiều du khách đã dành lời khen cho thiết bị tiện lợi này.

Quản lý một nhà máy sản xuất thiết bị phun sương ngoài trời tại Vũ Hán cho biết, công ty đã bước vào mùa bán hàng cao điểm bắt đầu từ tháng 7, với hơn 200 hệ thống phun sương đã được bán ra.

Theo người này tiết lộ, doanh thu trong tháng 7 của họ đã vượt mốc 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng), lượng đơn hàng cũng tăng vọt. Nhiều nhân viên phải làm thêm giờ để kịp tiến độ giao hàng. Năm nay, họ đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị tại hơn 20 trung tâm thương mại và công viên ở Vũ Hán.

Bên cạnh đó, người này cũng cho biết các nhân viên lắp đặt hệ thống phun sương cũng có thể kiếm được 10.000 - 20.000 NDT (35,8 - 71,6 triệu đồng)/tháng trong mùa nóng, do nhu cầu của khách hàng tăng cao.