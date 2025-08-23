Biến "mỡ" thành tiền: Chung cư “chơi lớn” giảm phí quản lý cho người giảm cân

Giảm 0,5kg, được giảm ngay hơn trăm nghìn tiền phí quản lý

Tại các chung cư, người dân thường sẽ phải trả phí quản lý đầy đủ hàng tháng. Song ở một khu chung cư ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, họ sẽ được miễn giảm ngay 30 NDT, tương đương 107.000đ tiền phí quản lý nếu giảm được 0,5kg.

Ông Zhang Ming Wei, quản lý khu chung cư cho biết, mục đích ban đầu của họ là giúp cư dân duy trì sức khỏe đồng thời tiết kiệm chi phí. Hiện tại, 15 cư dân đã tham gia chương trình, với mức giảm cân trung bình 2 kg mỗi người, thậm chí có người giảm được tới 6,5 kg.

Một cư dân cho biết đã giảm được 5 kg, vòng eo trở nên thon gọn hơn và có thể mặc vừa những chiếc quần mà trước đây họ không thể “ních vào”. Người này cho biết bản thân cảm thấy khỏe mạnh hơn và mong muốn khu chung cư tổ chức thêm nhiều hoạt động tương tự.

Sau khi đăng ký, nhiều cư dân đã tham gia nhóm tập luyện chuyên biệt, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giảm mỡ và cập nhật kết quả hàng ngày.

Ông Wei chia sẻ thêm, năm nay là năm “Quản lý cân nặng” do chính phủ phát động và hoạt động hiện tại là chiến dịch “Giảm cân để giảm phí quản lý” đầu tiên của công ty ông.

Hoạt động này kéo dài ba tháng, bắt đầu vào ngày 20/6 và kéo dài đến ngày 19/9. Chủ nhà từ 18 đến 60 tuổi đủ điều kiện tham gia, nhưng chỉ giới hạn một người mỗi hộ gia đình.

Để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu giảm cân, chủ nhà phải tự cân và ghi lại cân nặng khi đăng ký. Trong suốt chương trình, họ phải chụp ảnh ghi lại dữ liệu liên quan đến giảm cân và tải lên nhóm kiểm tra tập thể dục hoặc gửi riêng cho quản lý khu chung cư. Trước khi hoạt động kết thúc, họ cũng phải cân lại để xác nhận.

Ông Wang, một cư dân 57 tuổi cho biết, kể từ khi hoạt động này diễn ra, ông đã đi bộ nhanh nửa tiếng mỗi ngày, chạy bộ hoặc nhảy dây. Giờ đây, ông đã giảm được 5,5kg, không còn bị tình trạng hụt hơi như trước. Ông cũng ngủ ngon hơn và tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Tại khu chung cư có một phòng tập thể dục được trang bị máy chạy bộ, thảm yoga và các thiết bị tập thể dục khác. Phòng tập mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, cư dân có thể sử dụng miễn phí trong thời gian diễn ra hoạt động “Giảm cân để giảm phí quản lý”.