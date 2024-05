Mỗi ngày thu lãi gần 4 tỷ đồng, Tập đoàn Sovico có quy mô ra sao?

Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico (Sovico) một doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực Tài chính & ngân hàng; Hàng không; Bất động sản; Năng lượng và Bất động sản nghỉ dưỡng do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới đây đã công bố số liệu tài chính năm 2023 với những kết quả bất ngờ.

Theo đó, năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.406,3 tỷ đồng, giảm 66,2% so với cùng kỳ năm trước (4.155,8 tỷ đồng). Như vậy tính trung bình mỗi ngày năm 2023, tập đoàn này lãi gần 3,9 tỷ đồng, còn năm trước đó lãi hơn 11,4 tỷ đồng.

Trong đó, Sovico công bố đạt lợi nhuận trước thuế là 1.485 tỷ đồng trong năm 2023. Bên cạnh lợi nhuận hợp nhất 1.485 tỷ đồng, Tập đoàn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế từ nguồn cổ tức từ khoản đầu tư là 894 tỷ, tổng thu nhập bao gồm cổ tức được chia bằng cổ phiếu đạt 2.379 tỷ VND trong năm 2023.

Do lợi nhuận giảm mạnh nên tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của công ty giảm mạnh từ mức 5,3% năm 2022 xuống còn 2,1% năm 2023.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt mức 67.412,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 67.570 tỷ đồng cuối năm 2022. Tập đoàn Sovico có tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính thấp. Theo đó, hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 1,78 lần, giảm nhẹ so với mức 1,81 lần hồi cuối năm 2022. Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp cũng giảm từ 0,56 lần trong năm 2022 xuống còn 0,44 lần trong năm 2023.

Tổng tài sản của doanh nghiệp này ghi nhận cuối năm 2023 là 187.408 tỷ đồng, giảm 1,3% so với mức 189.872 tỷ đồng cuối năm 2022. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) cuối năm 2023 là 4.814 tỷ đồng.

Với tổng tài sản gần 190.000 tỷ đồng, tổng tài sản của Sovico ngang ngửa với nhiều tập đoàn đa ngành khác trong nhóm phi tài chính đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam và chỉ đứng sau tập đoàn Vingroup (VIC - 667.656 tỷ đồng), Novaland (NVL - 241.486 tỷ đồng) và Hòa Phát (HPG - 187.783 tỷ đồng). Trong khi tổng tài sản của Sovico còn lớn hơn cả Masan hay FPT.

Theo số liệu được Forbes công bố, trong năm 2024 tại ngày 29/5, khối tài sản trên sàn chứng khoán do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang nắm giữ có giá trị 2,8 tỷ USD và đứng thứ 2 trong danh sách những tỷ phú USD Việt Nam sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng và đứng thứ 1.195 trên bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực của Forbes.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]