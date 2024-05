Hai ngân hàng sắp bị thanh tra hoạt động kinh doanh vàng có quy mô thế nào?

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng với 6 tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB), Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài gòn (SJC), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quí Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Là hai ngân hàng thuộc diện thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cả Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam đều là những nhà băng có quy mô lớn trong khối ngân hàng thương mại tư nhân.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý I/2024, TPB cho biết thu nhập lãi thuần trong quý đạt 3.427 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2023. Theo đó, trong quý I, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của TPBank ghi nhận tăng giảm gần 16% so với quý trước, đạt 6.533 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí lãi và các chi phí tương tự ghi nhận giảm xuống 3.106 tỷ đồng từ mức 3.757 tỷ đồng hồi quý IV/2023.

Về nguồn thu ngoài lãi, TPBank ghi nhận lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 715 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần so với mức thực hiện chỉ 114 tỷ đồng của quý liền trước. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng đáng kể lên 475 tỷ đồng, gấp gần 15 lần quý IV/2023. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chỉ đạt vỏn vẹn 83 tỷ đồng, giảm mạnh 76% so với quý liền trước. Ngoài ra, ngân hàng cũng ghi nhận khoản lỗ thuần từ hoạt động khác hơn 16 tỷ đồng.

Kết quả, trong quý I/2024, TPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 4.685 tỷ đồng. Trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của TPBank trong quý I vừa qua đạt 3.009 tỷ đồng, giảm 29%. Quý I, TPBank dành 1.181 tỷ đồng khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 34% so với quý IV/2023. Lãi trước thuế do đó đạt 1.829 tỷ đồng, tăng 2,9 lần. Lãi sau thuế đạt 1.462 tỷ đồng, tăng gần 3 lần.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2024, TPB có tổng tài sản hơn 355.870 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 34.190 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo tài chính quý I vừa công bố, tính đến 31/3/2024, dư nợ cho vay khách hàng tại TPBank đạt 200.829 tỷ đồng, giảm 2% so với thời điểm cuối năm 2023.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của TPBank tính đến 31/3/2024 cũng tăng lên 2,23% từ mức 2,05% vào cuối năm ngoái và mức 1,45% cùng kỳ 2023. Về phía huy động, tính đến 31/3/2024, TPBank ghi nhận tiền gửi khách hàng đạt 190.827 tỷ đồng, giảm 8,4%.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý I/2024 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB) cho biết thu nhập lãi thuần ghi nhận tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, mang về cho Eximbank 1.358 tỷ đồng nhờ chi phí lãi giảm gần 26% so với cùng kỳ.

Mặc dù vậy, tổng thu nhập ngoài lãi trong quý I của Eximbank lại giảm tới gần 51% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 219 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ ghi nhận giảm 24,4%, xuống còn 110,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lao dốc tới 58,2% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 83,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng lao dốc tới 45,7%, xuống chỉ còn 48,8 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 24,3 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước hoạt động này cũng ghi nhận lỗ 5,9 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, Eximbank đã tiết giảm chi phí hoạt động 9,9% so với cùng kỳ, xuống còn 634,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí cho nhân viên và chi cho hoạt động quản lý công vụ.

Mặc dù vậy, do thu nhập ngoài lãi lao dốc mạnh, tổng thu nhập hoạt động của Eximbank đã giảm 5,4%, ghi nhận đạt 1.577 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank ghi nhận đạt 943 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong quý I/2024, Eximbank trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp ba lần cùng kỳ, ở mức 282 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này lao dốc tới 24,1% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 661 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm còn 527,3 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Eximbank ghi nhận ở mức 203.585 tỷ đồng, tăng thêm 1,1% so với thời điểm hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu gần 23.000 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng trưởng 4,7%, lên 147.021 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng thêm 2,1%, đạt 1.569 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, số dư nợ xấu của Eximbank tăng 12,8% so với thời điểm hồi đầu năm, lên mức 4.204 tỷ đồng. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu của Eximbank tăng từ 2,65% vào cuối năm 2023, lên mức 2,86% vào cuối quý I/2024. Tiền gửi khách hàng tại Eximbank tăng 2,8% so với cùng kỳ, lên 160.659 tỷ đồng.

