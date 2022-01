Doanh thu của Samsung Việt Nam năm 2021 là bao nhiêu?

Samsung Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021. Theo đó, dù khó khăn do dịch COVID-19, năm 2021, Samsung Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu và xuất khẩu so với năm 2020. Cụ thể, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 74,2 tỷ USD tăng 14% so với với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 65,5 tỷ USD tăng 16% so với năm 2020.

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê (GSO), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 theo giá hiện hành của Việt Nam là xấp xỉ 8,4 triệu tỷ đồng, tức là khoảng 365 tỷ USD. Như vậy, doanh thu của Samsung Việt Nam tương đương với 20,3% GDP của nước ta.

Những sản phẩm quan trọng của Samsung được sản xuất ở Việt Nam gồm có các mẫu điện thoại gập Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 mới được ra mắt trong năm 2021.

Hiện tại hơn 50% sản lượng điện thoại Samsung toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam. Các sản phẩm di động thông minh được sản xuất tại các nhà máy Samsung tại Việt Nam đang được xuất khẩu đi 128 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tính đến hết năm 2021, tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung Việt Nam là 18 tỷ USD, đạt 102% so với vốn đầu tư được phê duyệt vào năm 2020 là 17,7 tỷ USD.

Samsung Việt Nam hiện tại đang vận hành 6 nhà máy sản xuất tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm nghiên cứu phát triển R&D tại Hà Nội và một pháp nhân bán hàng. Trong kế hoạch phát triển của Samsung, Việt Nam đang vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất trọng điểm toàn cầu và sẽ trở thành trung tâm chiến lược về R&D. Hiện nay, Samsung đang xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Hà Nội, với quy mô đầu tư lên tới 220 triệu USD, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển trung và dài hạn. Hiện Trung tâm R&D mới dự kiến sẽ khánh thành vào cuối năm 2022 và sẽ tập trung nghiên cứu những xu hướng công nghệ mới của thế giới như AI, Big Data, IoT…

Samsung Việt Nam vẫn đạt doanh thu khả quan

Năm 2020, các nhà máy Samsung ở Việt Nam tạo ra khoảng 67 tỷ USD doanh thu và 4 tỷ USD lợi nhuận, đều là những con số khổng lồ nhưng đã giảm so với trước.

