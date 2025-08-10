Bất ngờ trước nhu cầu mua xe máy của người Việt Nam

Nhu cầu mua xe máy của người Việt tăng mạnh nửa đầu năm

Báo cáo về thị trường xe máy Việt Nam trong nửa đầu của năm 2025 của Motorcycle Data (MCD) mới đây cho thấy nhu cầu mua xe máy tại Việt Nam tăng mạnh.

Theo đó, sau khi ghi nhận doanh số 2,9 triệu xe, tăng 4,9% trong năm 2024, chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2025, thị trường xe máy Việt Nam đã tiêu thụ 1,6 triệu chiếc, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ.

MCD nhấn mạnh, Việt Nam là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới, nếu nói riêng về xe máy điện thì Việt Nam đang xếp thứ 3 thế giới.

Trong đó, chỉ tính riêng 5 thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam, doanh số bán hàng nửa đầu năm 2025 ghi nhận 1.284.291 xe các loại bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao.

Việt Nam đang xếp thứ 3 thế giới về thị trường xe máy điện

Tại Việt Nam, Honda và Yamaha vẫn là hai thương hiệu xe máy chiếm thị phần lớn nhất, đồng thời cũng có doanh số bán hàng tốt nhất. Số liệu cho thấy Honda tăng trưởng 6,2%, Yamaha tăng trưởng tới 20%.

Cụ thể, báo cáo bán hàng nửa đầu năm 2025 của Honda cho thấy doanh nghiệp đã ghi nhận doanh số bán hàng đạt 957.885 xe máy trong nửa đầu năm, giảm 4,6% so với cùng kỳ, trong đó, tổng sản lượng xuất khẩu ghi nhận 26.160 xe. Tương đương số lượng xe máy tiêu thụ tại thị trường Việt Nam nửa đầu năm ghi nhận 931.725 xe các loại.

Báo cáo của MCD cũng cho thấy, trong nửa đầu năm này, toàn bộ phân khúc xe đều có tăng trưởng; với dòng xe có động cơ dung tích trên 50cc hoặc chạy điện tương đương, mức tăng trưởng đạt 52,6%; riêng dòng xe tay ga tăng trưởng 18,7%, dòng xe mô tô tăng trưởng 61,1%. Với các dòng xe máy điện học sinh/sinh viên, mức tăng trưởng ghi nhận được lên tới 112,6%.

Thị trường Việt Nam đang là nơi phân khúc xe thân thiện môi trường phát triển mạnh với các đợt đầu tư mạnh từ các nhà sản xuất nội địa, bên cạnh các nhà sản xuất ngoại.

Trong đó, thương hiệu xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là thương hiệu có đà tăng mạnh nhất trên cả thị trường nói chung và mảng xe điện nói riêng.

Theo đó, ở phân khúc xe điện, VinFast đang là thương hiệu có doanh số tốt nhất, có mức tăng trưởng lên tới 501% và đang xếp thứ 3 toàn thị trường.

Cụ thể, báo cáo bán hàng nửa đầu năm 2025 của VinFast cho thấy hãng đã bàn giao 69.580 xe máy điện, xe đạp điện các loại trong quý 2/2025, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, VinFast đã bàn giao 114.484 xe máy điện, xe đạp điện các loại, tăng trưởng 447% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét trên thị trường xe điện, Yadea, Dibao và Pega là các thương hiệu có doanh số theo sau VinFast; riêng Yadea tăng trưởng 37,5% so với cùng kỳ.

VinFast tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện

Không chỉ lĩnh vực ô tô, cuộc đua giành thị phần trên thị trường xe máy thời gian tới hứa hẹn kịch tính khi Việt Nam sẽ bắt đầu thí điểm hạn chế xe xăng tại một số khu vực từ 1/7/2026.

Cụ thể, ngày 12/7/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

VinFast đã bàn giao 114.484 xe máy điện, xe đạp điện các loại trong nửa đầu năm 2025

Trong đó, thực hiện các giải pháp, biện pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 01/7/2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1 tại Hà Nội; từ ngày 01/01/2028 không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.

Nhằm hỗ trợ khách hàng Thủ đô chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện theo tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tất cả khách hàng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội mua xe máy điện của VinFast có cơ hội nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu.

Cụ thể, các tài xế mua xe thông qua GSM và đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được VinFast tặng ngay 10% giá xe, 90% còn lại có thể được vay trả góp thông qua Shinhan Finance và Lotte Finance trong vòng tối đa 3 năm dưới sự bảo lãnh của GSM.

Với các khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân khác, VinFast sẽ tặng ngay 10% giá xe, khách hàng chỉ cần chi trả trước 10% giá xe, còn lại 80% có thể được vay trả góp thông qua Shinhan Finance và Lotte Finance trong vòng tối đa 3 năm.

Ngoài ra, trong thời gian từ 24/7 đến 24/10/2025, VinFast cũng sẽ tặng khách hàng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast.