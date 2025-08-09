Youtuber Việt mua tòa cao ốc triệu đô tại Mỹ, sở hữu hơn 1000 mẫu đất ở độ tuổi 30

Danh tính Youtuber mua tòa cao ốc triệu đô tại Mỹ

Vương Phạm (tên thật là Phạm Đình Quốc Vương), sinh năm 1991, là Youtuber quen mặt với cộng đồng mạng Việt Nam. Các video của anh thường chia sẻ về kinh doanh, cuộc sống tại Mỹ và những trải nghiệm độc đáo như sở hữu trang trại hay nuôi thú cưng đắt tiền.

Ngoài vai trò Youtuber, anh được nhiều người biết đến là triệu phú đô la, sở hữu 1 công ty marketing và công nghệ, đồng thời nắm trong tay rất nhiều bất động sản triệu đô tại Mỹ.

Youtuber Vương Phạm hé lộ mới mua 1 tòa nhà cao tầng tại Mỹ.

Trên kênh Youtuber có hơn 1,46 triệu người đăng ký, Vương Phạm mới đây chia sẻ đã mua thành công một tòa nhà cao tầng tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ). Nam Youtuber cho biết anh đã ấp ủ dự định tiến hành thu mua các building từ lâu nhưng ở những lần trước đều đấu giá hụt.

Đến thời điểm hiện tại, cơ hội mua và sở hữu những tòa nhà văn phòng đang rộng mở hơn, mức giá được rao bán khá rẻ nên Vương Phạm đã “chốt đơn” được một building ưng ý về vị trí, diện tích lẫn những tiện ích đi kèm.

Toàn cảnh tòa nhà cao tầng mà Vương Phạm sở hữu.

Theo tiết lộ của Youtuber quê Củ Chi, đây là thời điểm giá những tòa nhà thế này đang rất rẻ, ví dụ tòa building mà anh vừa mua được này giá để xây thôi thì đã tốn khoảng 50-60 triệu đô (khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng), chưa tính giá đất và giá xây dựng khu vực bãi đậu xe.

Nam triệu phú cũng cho hay anh dự định sẽ cải tổ lại các văn phòng phía trên để cho thuê, ở dưới sẽ làm hàng ăn, cafe, xin giấy phép xây sân Pickleball... Theo tính toán của Vương Phạm, có thể đây đang là thời điểm chạm đáy của những tòa nhà cao tầng nhưng chỉ 4 - 5 năm nữa sẽ lên giá và thu về lợi nhuận cao.

Vương Phạm còn bật mí thêm anh đã gom được cả nghìn mẫu đất, giá trị tăng khá nhiều. Nếu việc đầu tư vào tòa nhà suôn sẻ, anh sẽ chuyển đổi bớt đất sang các tòa nhà cao tầng. 9X người Việt cũng mở lời sẵn sàng hợp tác với những ai có mong muốn cùng nhau mua những tòa nhà tương tự, cải tạo lại để kinh doanh và vài năm sau có thể bán lại kiếm lời.

Vương Phạm làm gì mà giàu?

Không ai nghĩ Vương Phạm có bề ngoài giản dị lại sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ. 9X sở hữu hơn 1.000 mẫu đất tại nhiều địa điểm khác nhau ở Mỹ, 2 trang trại lớn cùng khu du lịch sinh thái Safari.

Có vẻ ngoài giản dị, Vương Phạm khiến ai nấy đều bất ngờ khi sở hữu khối tài khổng lồ ở độ tuổi 30.

Hiện tại, Vương Phạm kinh doanh song song cả lĩnh vực công nghệ và bất động sản, xây dựng khu dân cư. Trong đó, công ty chuyên về phần mềm marketing của anh có doanh thu hàng triệu đô mỗi năm.

Chia sẻ về quãng thời gian khởi nghiệp, trên trang web giới thiệu bản thân, Vương Phạm cho biết anh đi du học Mỹ từ năm 16 tuổi. Như phần đông các bạn du học sinh, Vương Phạm cũng làm chạy bàn ở một nhà hàng người Việt tại Mỹ để kiếm tiền tiêu xài đỡ gánh nặng cho gia đình.

Khi đang làm phục vụ quán ăn, anh trò chuyện với một khách quen tại quán và biết người này làm kinh doanh trên Amazon, từ đó khơi dậy ý tưởng bán hàng online trên các nền tảng thương mại điện tử.

Cơ hội thực sự đến khi một người em họ của Vương nhờ anh bán đĩa game cũ trên eBay với giá 5 USD, nhưng anh bán được tới 36 USD. Từ đây anh bắt đầu mày mò bán game Pokemon trên eBay, kiếm được khoảng 5.000 USD chỉ trong vòng 2 tuần.

Sau đó, Vương Phạm bán mỹ phẩm trên eBay và Amazon. Công việc thuận lợi, Vương Phạm mở thêm công ty cung cấp dịch vụ marketing và viết phần mềm quảng cáo và quản lý cho tiệm nails.

Có chút dư dả, Vương Phạm mua một mảnh rừng gần 300 mẫu để có chỗ cuối tuần thỉnh thoảng vào chơi. Tốc độ phát triển của thành phố Houston quá nhanh, một khu dân cư gần 20.000 căn nhà mọc lên sát mảnh rừng đẩy giá đất tăng cao, Vương Phạm cũng muốn tự mình làm thử một khu nhà.

Vương Phạm mua thêm đất để làm khu dân cư, bước chân vào lĩnh vực kinh doanh đất đai. Trong vài năm, có chỗ Vương Phạm mua 11.000 USD/mẫu tăng giá lên 50.000 USD/mẫu.

“Nhiều khi làm kinh doanh mấy năm không bằng đất lên giá, chắc do Vương hợp mạng với đất đai nên mới may mắn đến vậy, miếng nào mua cũng lên giá”, Vương Phạm chia sẻ.

Nói về cái duyên đến với lĩnh vực bất động sản, triệu phú đô la chia sẻ mẹ mình vốn kinh doanh lĩnh vực này nên từ nhỏ Vương Phạm đã được tiếp xúc, học hỏi và có máu buôn đất. Thêm vào đó, với việc chủ động quan sát sự tăng trưởng mạnh mẽ của bất động sản và phần tích lũy từ công ty ăn nên làm ra, Vương Phạm ngày càng phát triển hơn trong lĩnh vực này.

Thường xuyên chia sẻ về khối tài sản khổng lồ, Vương Phạm vấp phải tin đồn lừa đảo, “lùa gà” đầu tư vào tiền số, tiền ảo. Chàng trai 9X đã đính chính trước giờ chưa từng đầu tư hay kêu gọi bất kỳ ai đầu tư vào tiền ảo, mà chỉ làm về công nghệ, đầu tư phát triển bất động sản, cơ sở hạ tầng.

“Cái này em có kêu gọi các anh chị thân quen cùng góp vốn dự án, giờ đã hoàn thành và những anh chị góp vốn lúc đầu đã lấy lại hết tiền vốn bỏ ra lúc đầu và đang trong giai đoạn lấy lãi. Em cũng cùng bỏ tiền nhưng em sẽ là người lấy vốn và lãi cuối cùng sau khi nhà đầu tư lấy vốn và lãi trước theo đúng cam kết hợp đồng đề ra từ lúc đầu”, Vương Phạm đính chính, đồng thời khẳng định từ trước tới giờ chưa bị đối tác nào dùng từ “lừa đảo” để nói về mình.