Tỷ giá USD hôm nay 20/1: Đột ngột lao dốc sau phiên tăng tốt

Sáng ngày 20/1 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 95.585 điểm, giảm 0.138 điểm, tương đương để mất 0.14%.

Phiên hôm qua, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt ngưỡng 1% lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020 khi COVID-19 mới xuất hiện và cao gấp đôi mức đầu tháng 12/2021. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng đi lên chạm 1,87%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2020. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều, lợi suất tăng tức là giá giảm.

Thị trường trái phiếu đang bán tháo khi nhà đầu tư sắp xếp lại danh mục trước cuộc họp Fed diễn ra vào ngày 25-26/1.

Đà tăng của trái phiếu được coi là lực đỡ cho đồng bạc xanh. Tuy nhiên, theo Chester Ntonifor, Giám đốc bộ phận chiến lược ngoại hối của BCA Research tại Montreal, mức tăng của đồng USD sẽ không bền vững trong dài hạn, cụ thể là ngoài 3 đến 6 tháng.

Nguyên nhân mà ông Ntonifor đưa ra đó là lạm phát là một vấn đề toàn cầu, Fed không thể tăng lãi suất nhanh hơn nhiều so với các ngân hàng trung ương khác, do đó lợi thế về tỷ giá của đồng bạc xanh sẽ thu hẹp so với các loại tiền tệ khác.

Tháng 12 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 7% so với cùng kỳ 2020, mức tăng cao nhất trong gần 40 năm trở lại đây.

Đồng USD quay đầu giảm

Ngày 19/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.119 VND/USD, tăng mạnh 22 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.050 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.560 – 22.650 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.850 – 22.902 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.550 - 23.600 VND/USD.

