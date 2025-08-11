Tiêu huỷ hàng loạt mỹ phẩm của doanh nghiệp nữ chủ tịch người Hà Nội

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế mới đây đã phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (số 192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội) do bà Lê Phương Lan, sinh năm 1970, người Hà Nội giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo đó, công ty của nữ chủ tịch người Hà Nội có hành vi kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp có 16 loại mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi.

Sản phẩm Wella Professionals Sp Luxeoil Reconstructive Elixir đang được bán trên thị trường với giá gần 800.000đ - Ảnh chụp màn hình

16 loại sản phẩm do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh này đều được nhập khẩu (hầu hết từ Pháp, Thái Lan, Đức...) do Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm. Các sản phẩm chủ yếu dùng để chăm sóc tóc, kem ép, duỗi tóc, màu nhuộm tóc..., trong đó có nhiều sản phẩm thuộc thương hiệu Wella nổi tiếng.

Nhiều sản phẩm có giá bán trên thị trường dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/sản phẩm. Với sai phạm của mình, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị xử phạt hành chính 75 triệu đồng.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số hàng của 16 loại mỹ phẩm vi phạm. Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày. Cùng với đó, số tiếp nhận công bố sản phẩm với 16 loại mỹ phẩm trên cũng bị kiến nghị thu hồi.

Danh sách 16 mặt hàng mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi và tiêu hủy

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái được thành lập tháng 11/2014. Bà Lê Phương Lan, sinh năm 1970, có địa chỉ thường trú tại Hà Nội, mới được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp vào cuối tháng 2/2025.

Trước đó, bà Phạm Thị Liên, sinh năm 1960, cũng có địa chỉ thường trú tại Hà Nội, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện của công ty suốt từ tháng 8/2015 đến 2/2025.

Thời điểm tháng 7/2024, doanh nghiệp đăng ký tổng số lao động lên tới 40 người và đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, trong đó, có ngành nghề bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người).

Trong thời gian làm chủ tịch của Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái, bà Phạm Thị Liên còn làm lãnh đạo và người đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Dream House; Công ty cổ phần dịch vụ Beautiful ME và Công ty cổ phần Tubsense Việt Nam.