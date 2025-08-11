Giá gạo giảm sâu, doanh nghiệp Việt Nam chi 1 tỷ USD nhập khẩu về

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố báo cáo tình hình sản xuất, thị trường, xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 7 và 7 tháng năm 2025.

Theo đó, gạo là một trong năm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của ngành nông nghiệp trong 7 tháng qua.

Thống kê sơ bộ cho thấy, trong tháng 7, nước ta xuất khẩu 750.000 tấn gạo, đạt giá trị 366,1 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này lên 5,5 triệu tấn và 2,81 tỷ USD trong 7 tháng năm 2025.

So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo tuy tăng 3,1% về khối lượng nhưng lại giảm mạnh 15,9% về giá trị. Nguyên nhân là do giá xuất khẩu bình quân 7 tháng qua chỉ đạt 514 USD/tấn, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2024.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines giảm 13,5%. Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Ghana tăng mạnh 53,5%, thị trường Bờ Biển Ngà tăng 96,6%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Bangladesh, với mức tăng 188,2 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Malaysia, với mức giảm 58,5%.

Đáng chú ý, trái ngược với xu hướng xuất khẩu giảm mạnh, nhập khẩu gạo lại tăng vọt lên 1 tỷ USD. So với con số 761 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu gạo cùng kỳ năm nay tăng tới 31,4%.

Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử nhập khẩu gạo ghi nhận con số 1 tỷ USD.

Việc xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng diễn ra trong bối cảnh giá gạo trên thị trường lao dốc, về mức rất thấp.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 29/7, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam ở mức 382 USD/tấn, trong khi của Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan lần lượt là 375 USD/tấn, 377 USD/tấn và 376 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tuy xuất khẩu giảm, còn nhập khẩu lại tăng mạnh, gạo vẫn là một trong 6 mặt hàng có kim ngạch xuất siêu cao nhất của ngành nông nghiệp trong 7 tháng qua.